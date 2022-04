– A Csokonai Fórum egy modern színháznak lett tervezve. Kilencezer négyzetméteres épület, elegáns és nagy közösségi terei vannak. Három olyan egységgel is rendelkezik, amelyek képesek művészeti produkciók befogadására. Ezek a stúdiószínház, a nagyterem és az orfeum, mely utóbbi a művészeteknek és a gasztronómiának adhat majd teret. Technikai szempontból mindkét színház az ország legmodernebbjei közé fog tartozni – ismertette a városvezető. A technikai feltételek kialakításába a színház szakembereit is bevonta az önkormányzat. Gemza Péter ehhez kapcsolódóan elmondta: régen kézzel kellett az előadásokhoz való díszleteket mozgatni a színpadon. A jövőben már ezt egy programozható rendszer kezeli, amely akár ezer előadás tárolására is alkalmas. A kezelőszemélyzet képzését decemberben elkezdték.

– Óriási előrelépés volt, hogy ezen a helyszínen is megteremtették a zenekari árok feltételeit. Így többek között operaelőadásokat is tudunk itt tartani – méltatta a Csokonai Fórum adottságát a színházigazgató, aki hozzátette: az egyező technológiai megoldásoknak köszönhetően – mint a fény-, és hangtechnika, a forgószínpadok – harmonizálni tudják a két színház működését.

Papp László elmondta: a két színház építése megközelítőleg 20 milliárd forintba kerül.

A Csokonai Fórum részben egy román-magyar pályázati forrásból, részben pedig önkormányzati és állami támogatásból készül el, míg a Csokonai Színházra a magyar állam adott támogatást a városnak. Utóbbiról továbbá elmondta, hogy építésztechnikai megoldásoknak köszönhetően 350-ről 650 ülőhelyesre növelték annak befogadóképességét. A tervek szerint a Csokonai Fórum május 27-én, míg a Csokonai Színház jövő március végén tartja meg első előadását.



Bekecs Sándor