Magyarországon elsőként a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában rendeznek a hiszteroszkópia, a méhtükrözés legújabb eredményeit bemutató szakmai konferenciát. Az április 29-én kezdődő kétnapos tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek számolnak be az eljárással kapcsolatos tapasztalataikról.

Az előadások mellett élő közvetítésben műtéteket is láthatnak a résztvevők.

A hiszteroszkópia a legmodernebb minimál invazív eljárások közé tartozik. Optika és kamera segítségével a méhen belüli szervi eltérések kivizsgálásában jelent nagy segítséget. A méhtükrözéssel a méh üregében lévő elváltozásokat észlelhetik, illetve a méh üregének fejlődési rendellenességeit, alaki deformitásait vizsgálják. Alkalmazzák például meddőségi kivizsgálásnál, ismételt vetélésnél, vérzészavaroknál. Az eljárást nemcsak a diagnosztikában, hanem a gyógyításban is használják. – A módszerrel a méhüreg, a hüvely, a nyakcsatorna, és a petevezeték egyes eltérései vizsgálhatóak, ezzel egyidőben gyógyíthatók. Operatív beavatkozásokra, többek között polipeltávolításra, összenövések oldására is van már lehetőség és a petevezetők átjárhatósági vizsgálata is kivitelezhető ezzel az eljárással – ismertette Török Péter adjunktus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa.

Forrás: unideb.hu

A vizsgálatot, illetve a beavatkozást ma már egyre több esetben végzik ambulánsan. A technikai fejlődésnek, a kisebb átmérőjű optikának köszönhetően, a vizsgálat során nincs szükség a méhnyak tágítására, így altatásra, kórházi műtőre és bennfekvésre sem.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában 2008 óta alkalmazzuk ezt a módszert ambulánsan is, amely sokkal kevésbé megterhelő a betegeknek, mint az altatásban végzett vizsgálat, hiszen ebben az esetben nem kell számolni az altatás lehetséges negatív hatásaival – hangsúlyozta Török Péter a hirek.unideb.hu-nak. A szakorvos hozzátette: a hiszteroszkópia viszonylag új módszernek számít, és egyre több kórképről derül ki, hogy ezzel a módszerrel is kezelhető. Egy vérzészavar esetében például nem feltétlenül kell az egész méhet eltávolítani, elegendő azt a polipot, miómát, ami miatt a vérzés kialakult.

A hiszteroszkópia újdonságairól az április 29-én, pénteken kezdődődő kétnapos konferencián, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján számolnak be.

– A rendezvényre mintegy 100 résztvevőt várunk. A hazai szakemberek mellett Izraelből, Indiából és Olaszországból is érkeznek előadók, akik ismertetik a módszerrel kapcsolatos tapasztalataikat. Az előadások mellett workshopokat is rendezünk, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a legújabb hiszteroszkópiai és ultrahangos eszközökkel, technikákkal – mondta Török Péter, a konferencia szervezője.

A résztvevők a konferencia első napján, az előadásokat követően élőben, egy kivetítőn követhetik a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakemberei által végzett műtéteket. A konferencia honlapja.