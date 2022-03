Tárlatvezetésekkel és forradalmi foglalkozásokkal is várja a látogatókat keddig a Debreceni Református Nagytemplom. Cél az is, hogy az érdeklődők ne csak megtekintsék, hanem meg is ismerjék az ikonikus épület történetét.

Március 14-én (hétfőn), valamint a nemzeti ünnepen 10 és 14 órakor tárlatvezetések lesznek a Nagytemplomban a B-túrára érvényes belépőjeggyel rendelkezőknek. A túrákon részt vevők a templom teljes látogatói útvonalát megismerhetik, beleértve a kiállításokat, padlásteret és a panorámajárdát is.