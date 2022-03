Megkezdődött a 471-es főút Debrecen belterületét érintő szakaszának fejlesztése. A Sámsoni út négysávosításáról szóló – a Kard és a Diadal utcák sarkán tartott – szerda délutáni sajtótájékoztatón Tasó László felvázolta, elsőként azokon a útszakaszokon kezdődnek a munkálatok, amelyek szorosan kapcsolódnak a főút felújításához.

– Ezen becsatlakozó utcák közül három szilárd útburkolatot kap, ötöt pedig teljesen felújítunk. Összességében két és fél kilométernyi útszakasz lesz korszerűsítve a főút környezetében. A munkálatok várhatóan 2024 őszére készülnek el, ezután megkezdődhet a fennmaradó 900 méteres útszakasz felújítása, amely a vasúti átjáró átalakítását is magába foglalja majd. A vasúti aluljáró elkészítése egy nagyszabású beruházás lesz, amelyet remélhetőleg 2026 és 2027 környékén adhatunk majd át – tudatta az országgyűlési képviselő. Tasó László hangsúlyozta, a 471-es főút eddig befejezett szakaszán az első ütemből kimaradt kiegészítő útfejlesztések is folytatódnak ősztől. Így Nyíradonynál egy 450 méternyi leállósáv, Tamásipusztánál egy közvilágítási szakasz, valamint Sámsonkertnél egy 340 méteres párhuzamos szervizút tervezése is megkezdődik, mivel a szükséges forrás rendelkezésre áll.

Papp László kiemelte Tasó László munkáját a fejlesztéssel kapcsolatban, mivel a képviselő évek óta szívügyének tekinti a 471-es főút felújítását. A polgármester szerint enélkül még mindig egy korábbi fázisban tartanának a munkálatok.

– Kelet-Magyarország egyik legfontosabb ütőere a 471-es főút, talán a legtöbb utazási idővel járó bevezető szakasza Debrecennek. Egy dinamikusan fejlődő város életében a közlekedés kulcskérdés, ezért az észak-keleti városrész is egy nagyon intenzív fejlesztésen fog keresztülmenni a következő években. Tervezzük a keleti körgyűrűk megépítését, melyek a tranzitforgalom jelentős részét átvéve tehermentesítik a városra sugárirányban rácsatlakozó utakat. Az elkerülő csatlakozások kiépítése azért is lényeges, hogy a közlekedés zökkenőmentesen fenntartható legyen, mire a Sámsoni úti munkálatok következő fázisa elkezdődik – mondta Papp László. A polgármester szerint ez a rendkívül összetett fejlesztés türelmet igényel, de egy minőségi változást hoz, és egy sokkal gördülékenyebb, biztonságosabb forgalmat fog eredményezni.

– Naponta 28 ezres járműforgalmával Debrecen főúthálózatának egyik legjobban terhelt része a 471-es főút. A következő két évben az út négysávosítása egészen a Mátyás Király utcáig elkészül. Ez egy komplex fejlesztési terv, a főút és a becsatlakozó utcák rendbetétele mellett a közvilágítás megújítása is megvalósul a belterületi szakaszon. Nyolc helyszínen, több mint hatezer négyzetméteren 250 férőhelyes parkolókat is kialakítunk, valamint új padokat és hulladékgyűjtőket is kap a városrész. Emellett a laktanya betonkerítése növényekkel lesz befuttatva, így esztétikailag is előnyös lesz, és a zöldfelületeket is pótolni fogja – mondta Pántya József. A NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója számszerűsítette a fejlesztést: a 7,3 milliárd forintnyi, Európai Uniós támogatásból létrejött beruházást egy háromtagú konzorcium fogja kivitelezni. A jelenlegi szakaszon 21 ezer köbméternyi töltésépítésre és több mint tízezer köbméternyi beton bedolgozására lesz szükség, valamint nyolcezer köbméternyi aszfaltot is felhasználnak a környékbeli lakossági utcák és a főút korszerűsítésére. Pántya József emellett kiemelte: a 471-es út mentén a közművek felújítása és átépítése is megtörténik. Az igazgató a debreceniek türelmét kérte, mivel a beruházás forgalomkorlátozásokkal fog járni.

Hajnal László