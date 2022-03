Lakossági fórumot tartott az ellenzéki összefogás a nádudvari piacon péntek délelőtt. Az érdeklődőket Kiss László, a térség országgyűlési képviselő-jelöltje és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt köszöntötte.

Kiss László beszédében kiemelte, a térségbe érkező fejlesztési forrásokat tisztességes fizetést nyújtó munkahelyteremtő beruházásokra szükséges fordítani. Véleménye szerint a fiatalok lakhatási lehetőségei korlátozottak, csekély az esély saját lakás vásárlására. Beszélt a Nádudvaron átmenő út tehermentesítéséről és a 4-es főút négysávosításának és az M4-es autópálya építésének késéséről is.

Márki-Zay Péter cáfolta azokat a híreket, hogy fegyvereket, katonákat küldene a baloldal az ukrajnai háborúba. A gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban úgy fogalmazott: csak a fideszesek kitalációja, hogy bárki is nemváltoztató műtétekre biztasson fiatal gyerekeket. Hallgatóságát pedig arra kérte, hogy szavazzanak érvénytelenül a népszavazáson. Kritikaként fogalmazta meg azt is, hogy a Kormány csak az ország nyugati részébe engedte be a NATO-csapatokat.

Forrás: Czinege Melinda

– Nekünk itt, a Tiszántúlon is kellenek a NATO-csapatok – emelte ki. Beszélt arról is, hogy a kormány több ezer migránst telepített be az országba az elmúlt évek alatt, azt viszont elismerte, hogy segíti az ukrajnai háborús menekülteket. Véleménye szerint hazánk biztonságát egyedül a NATO, gazdasági stabilitását pedig az Európai Unió tudja biztosítani.

– Amikor én utoljára a Fideszre szavaztam, 2010-ben, azt ígérték elszámoltatják a tolvajokat. Elszámoltatják az előző kormányt. 12 év alatt miért nem számoltatták el? Az OLAF kimondta, hogy a 4-es metró beruházás lopás volt. Az unió követeli Orbántól, hogy az előző kormányt számoltassa el. Vagy nem volt lopás vagy együtt loptak – fogalmazott.

BS