Már az év első hónapjában volt ok az örömre a nyíracsádi önkormányzatnál, hiszen január derekán egy több mint 270 milliós pályázati sikerről értesültek. A Vidékfejlesztési program keretén belül külterületi utak felújítása, aszfaltozása történhet meg idén. A pályázati kiírás feltétele volt, hogy a felújítandó utak mentén vállalkozások működjenek, vagy legalábbis telephelye legyen ott.

– Egy ilyen beruházás erős gazdaság­élénkítő hatással bír mind a vállalkozó, mind a beszállító részéről, de egy szilárd burkolatú úton a helyi munkavállalók munkahelyre történő eljutása is sokkal könnyebb lehet – tájékoztatta lapunkat dr. Nagy János polgármester, aki azt is elmondta, hogy az 5 százalékos önrésszel kiegészített, csaknem 300 milliós beruházás három útszakaszt érint. Aszfaltburkolatot kap a községhez tartozó Buzita tanyatelepülés Vámospércs felé vezető homokútja a község közigazgatási határáig, valamint a falu leghosszabb utcájának, a Zrínyi utca végének még aszfaltozatlan szakasza is. A harmadik érintett külterületi útszakasz Asszonyrész tanyatelepülésen található, ahol mechanikai stabilizálást hajtanak végre. A folyamat a közbeszerzés előkészítő szakaszával el is indult.

KZE