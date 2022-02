A tervek szerint egy év múlva már gyerekzsivaj tölti be azt a Felső-józsai telket, amelyen egyelőre szél és kanalas traktor moraja viaskodik, hogy melyikük a hangosabb. A Gönczy Pál utcán lévő óvoda és általános iskola közvetlen szomszédságában könnyűszerkezetes bölcsőde épül. A kivitelező február elsején vehette birtokba a területet és decemberben átadják a 96 gyermek befogadására alkalmas, négy gondozói egységből álló, nyolc csoportszobás építményt – mondta Papp László polgármester hétfőn a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Ezután a körülbelül 60 napos működési engedély-kérés procedúrája következik, így 2023 tavaszán léphetnek be az új intézmény kapuján a gyermekek. Elhangzott: emellett jelenleg négy új bölcsőde létesítését készítik elő a cívisvárosban, többek között Alsó-Józsán, a Postakert utcán, illetve a város déli és keleti részén. A városrész dinamikusan bővül, népessége gyorsan gyarapszik. Erre vélhetően komoly hatást gyakorol majd a közeli észak-nyugati gazdasági övezet fejlesztése. További lakosságszám növekedésre számítanak a város vezetői, ezért a januári közgyűlésen foglalkoztak egy helyi szabályozási terv módosítással, amely lehetővé teszi újabb területek kialakítását és beépíthetőségét.

Mint azt Kósa Lajos országgyűlési képviselőtől megtudtuk, Józsán 6500 fő élt, amikor a megyeszékhelyhez csatlakozott 1983-ban, ma 14 ezer lakosa van. A nettó 600 millió forintos – jelentős mértékben uniós támogatású – beruházást az is indokolta, hogy Debrecen átlagát meghaladó számú kisgyermekes család él itt.

A legfiatalabb városrész

Ötszáz három év alatti él Józsán – konkretizálta Balázs Ákos alpolgármester. A terület önkormányzati képviselője felidézte, néhány évvel ezelőtt azt kérte a városatyától, hogy a fejlesztésre fordítható forrásokat a gyermekeinkre, a jövő generációra költsék. Örömét fejezte ki, hogy energetikai felújításról és tornaszoba építésről számolhatott be nemrégiben a Gönczy Pál Óvodában és Iskolában, valamint felújították, bővítették a Kerekerdő Óvodát. Az egyházzal is együttműködnek, a katolikus óvoda után, hamarosan 16 tantermes iskola nyílhat meg. A mostani beruházás kapcsán kiemelte, igyekeznek megőrizni a természeti környezetet. A helyiek által jól ismert Kiserdőt, az iskola építésekor 1986-ban az ottani közösség ültette. Az építkezés nyomán megújulhat. Bár a munkafolyamatok során fokozottabb igénybevételnek van kitéve a terület, annak végeztével parkosítást, zöld kerítést és új fák ültetését ígérte az alpolgármester. Hozzátéve: a gyerekek kedvelt helyét, a szánkódombot is sikerült megmenteni, nem érintik a munkálatok.

