A mentorkurzus keretében a Debreceni Egyetem 108 hallgatója összesen 525 hetedikes, nyolcadikos általános iskolást mentorált Hajdú-Bihar megye 12 általános iskolájában a 2021/22. tanév I. félévében. A program idén tavasszal is folytatódik.

A Tanítsunk Magyarországért program keretében az egyetemisták az általános iskolás tanulók pályaválasztását, tanulmányait segítették, életviteli tanácsokat adtak, emellett kulturális eseményeken vettek részt közösen és kirándulásokat is szerveztek.

– Jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik. A kezdeményezés célja, hogy a kistelepüléseken élő fiatalok figyelmét a továbbtanulás, a pályaorientáció felé fordítsuk úgy, hogy közben a lelki háttér és az önfejlesztés is fontos szerepet kapjon. Ugyanakkor természetesen nem csak a gyerekek, hanem a mentorok számára is fontos tapasztalatokat eredményez a közös munka – összegezte tapasztalatait Kiss Fruzsina, a Debreceni Egyetem (DE) IV. éves történelem-közösségi művelődés tanár szakos hallgatója.

A mentorálásban a hallgatók egyre több karról és egyre nagyobb számban vesznek részt.

Forrás: unideb.hu

Földi Károly gépészmérnök hallgató szerint, aki a Tanítsunk Magyarországért program indulása óta vesz részt – ma már nagykövetként - a mentorálásban, a közös munka a gyerekek nyitottságának, a szülők és az iskolai tantestület együttműködésének köszönhetően mindig gördülékeny, ugyanakkor változatos is. A kialakult járványhelyzet miatt három félévben online zajlott a program, amely tavaly szeptemberben indulhatott újra jelenléti formában.

– A COVID nem könnyítette meg a helyzetünket mivel a személyes találkozásokat táv-mentorálás pótolta, ami számos nehézséggel járt, viszont közösen tapasztalhattuk meg az ezzel járó új lehetőségeket is. Az első két évemben Hajdúszováton mentoráltam és hatalmas öröm számomra, hogy az akkori diákjaim most valamennyien Debrecenben folytatják tanulmányaikat az általuk választott, érdeklődésüknek megfelelő középiskolákban – fogalmazott Kiss Dávid, a DE IV. évfolyamán tanuló történelem-informatika tanár hallgatója, aki már 2 és fél éve vesz részt a programban.

– A mentorálást végző hallgatók munkáját az egyetem munkatársai segítik, akiknek jelentős szerepük volt abban, hogy sikeres félévet zárhattunk – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Forisek Péter.

A DE Tanárképzési Központjának főigazgatója hangsúlyozta: az előkészítő kurzuson, amely a hallgatókat az egyetem munkatársait készíti fel, 115 hallgató végzett.

Ők várhatóan a február 1-2-án tartandó mentortáborban szerezhetnek további ismereteket a programmal és a rájuk váró feladattal kapcsolatban, valamint találkozhatnak azokkal az általános iskolásokkal, akiknek 2022. februárjától kezdve a mentoraik lehetnek. A Tanítsunk Magyarországért program felkészítő kurzusára a 2021/22. tanév II. félévének tantárgyfelvételi időszakában lehet jelentkezni. További információk az egyetem honlapján.