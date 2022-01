Meddig tart az adventi-karácsonyi dekorációk leszedése, hány darab díszt kell elvinni, kik és hány ember végzi az eltávolításukat, mely helyekre viszik tárolni a díszeket, egyben vagy szétszedve tárolják a díszeket, kell-e karbantartani őket, s végül: kik tervezték és készítették a díszeket? – kérdezte a Napló a farsangi időszak beköszöntével a debreceni polgármesteri hivataltól. Érdeklődtünk arról is, hogy a főtéri karácsonyfa sorsa mi lesz, miként „reinkarnálódik”.

Csaknem 200 díszítőelem

A debreceni önkormányzat a fentiek kapcsán arról tájékoztatta a Hajdú-bihari Naplót, hogy 2021-ben a Piac utcán a Kossuth tértől a Petőfi térig, a Nagytemplom mögötti Emlékkertben, a Kálvin téren, a nyugati kiskörúton, a Szent Anna utcán, a Darabos utcán, a Burgundia utcán, a Sumen utcán, a Simonffy utcán, a Hal közben, a Gázvezeték, a Veres Péter utcán, a Kishegyesi úton, valamint Kismacson, Nagymacson, Bánkon, Dombostanyán, Ondódon és Józsán kihelyezett elemek alkották Debrecen karácsonyi díszkivilágítását.

Összesen több mint 150 dísz, köztük angyalkák, hópihék, csillagok, fénycsóvák, harangok, kiflidíszek és gyertyák kerültek ki a közterületekre szerte a városban. A városháza ismertette azt is, hogy mindezeken felül a Piac utcán fényfa, fényszökőkút, valamint a népszerű karácsonyi gömb is a díszkivilágítás része volt, míg a Dósa nádor téren és a Csapó utcán csillagszóró-motívumok kerültek a kandeláberekre. Összesen csaknem 200 díszítőelem került ki szerte a városban.

Bontják a karácsonyfát is

A dekorációk leszedése a következő hetekben, az időjárástól függően zajlik, tekintettel arra, hogy fagyos időben a díszek leszerelése nem lehetséges. A munkát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata hat munkatársa végzi. A díszeket az önkormányzat ingatlanjaiban, szakszerűen elhelyezve tárolják, és minden évben itt történik meg a karbantartásuk is. Kérdésünkre elmondták azt is, hogy az elemeket az MK Hungaria Kft. tervezte és készítette. Megtudtuk azt is, hogy a főtéren felállított karácsonyfa a díszek eltávolítását követően a Dekert Nonprofit Kft. gondozásába kerül.

A 2022-es advent első vasárnapja november 27-én lesz.

VA