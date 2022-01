A Debreceni Egyetem Főépületét mályvaszínnel világítják meg, így csatlakozik az intézmény a január 17. és 23. közötti Európai Méhnyakrák Megelőzési Héthez. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a betegség védőoltással és rendszeres szűrésekkel megelőzhető.

A méhnyakrák a 45 éven aluli nőknél a második leggyakoribb nőgyógyászati daganatos megbetegedés.

Magyarországon évente több mint 1200 új esetet diagnosztizálnak és 400-500 ember halálát okozza a betegség. A szakemberek azonban hangsúlyozzák, hogy a méhnyakrák védőoltással és rendszeres szűréssel megelőzhető, az időben diagnosztizált betegség pedig jó eséllyel gyógyítható. – Az első szűrést 3 évvel a nemi élet megkezdése után javasolt elvégeztetni. Nagyon fontos kiemelni, hogy rendszeres szűrésekre van szükség, 3 évente ajánlott megismételni a vizsgálatot. Ez Magyarországon citológiai kenetvételből áll, szükséges esetben ennek kiegészítéseként végeznek HPV-szűrést – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Krasznai Zoárd, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója.



A korai stádiumban felismert betegség operációval teljesen meggyógyítható. A méhnyakrák azonban nem csak gyógyítható, de a humán papillomavirus (HPV) elleni oltással meg is előzhető. Kialakulását ugyanis szinte 100 százalékban a szexuális úton terjedő HPV okozza.



– Az oltás a legjobban akkor véd, ha 12-13 évesen kapják meg a fiatalok. Későbbi életkorban is ad védelmet, de csökken a hatásossága. Arra is van már ajánlás, ha valakinél kialakult a rákmegelőző állapot, és el kellett végezni egy kisebb operációt, utána is van értelme beadni a vakcinát, mert csökkenti az újabb elváltozás kialakulásának esélyét – emelte ki Krasznai Zoárd.



Magyarországon 2014-ben vezették be a HPV elleni önkéntes védőoltást. Ezt azok a lányok és fiúk kaphatják meg iskolai kampányoltás keretében, akik betöltötték a 12. életévüket és az általános iskola 7. osztályát végzik.



– Az oltás befektetés a jövőbe. Nemzetközi példákból (Ausztrália) tudjuk, hogy ha a fiatal lányok és nők kellően nagy hányadát sikerül immunizálni, az belátható időn belül jelentősen csökkenti az új megbetegedések számát. A méhnyakrák esetében egy lassan növekvő daganatról van szó, így van idő arra, hogy szűrési tevékenységet folytatva, rákmegelőző korai állapotban szűrjük ki a betegséget. A HPV-oltásnak köszönhetően azonban arra is van mód, hogy megelőzzük a betegséget. Nagyon kevés daganattípusról lehet elmondani, hogy ilyen hatásos eszközeink vannak ellene – tette hozzá a klinikaigazgató.

A szűrés és az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten, amelyet minden év január harmadik hetében rendeznek.

Idén január 17. és 23. között zajlanak a programok, melyek hazai szervezője a Mályvavirág Alapítvány. A kezdeményezéshez a Debreceni Egyetem is csatlakozott. A rendezvény keretében, a betegség elleni küzdelem jegyében, több ikonikus épületet mályvaszínnel világítanak meg, többek között az intézmény Főépületét is.