Játékokkal színesített Interaktív nyílt napokat tart a Debreceni Egyetem a jelentkezők számát tekintve legnépszerűbb kara, a Gazdaságtudományi Kar. Február 2-án a Debrecenben, 3-án a Szolnokon elérhető képzésekről, szakokról lehet majd képet alkotni, írja a hirek.unideb.hu.

A szerdán esedékes interaktív nyílt napot a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának főépületében, a Böszörményi úti Campuson (a Békessy Béla utcával szemben, a körforgalomtól jobbra), a TVK 104-es előadóban tartják 10 és 13 óra között. A tájékoztatókon bemutatják a kar képzési kínálatát, amely a szakképzésektől egészen a doktorképzésekig terjed. Szó lesz például arról, hogy a gazdaságtudományok mellett a sporttal, a bölcsészettel és az agrártudományokkal kapcsolatos szakok is megtalálhatók képzéseik között. Az eseményen a Debrecenben idén induló agrár- és üzleti digitalizáció alapszakot, az agrárközgazdász mesterszakot, valamint a vállalatgazdaságtan mesterszakot is meg lehet majd ismerni.



A DE Gazdaságtudományi Kar Tehetséggondozás Igazgatóság vezetője elmondta:

az Interaktív Nyílt Nap keretében az egyes termek pecsétgyűjtő állomások lesznek, ahol a résztvevők az érkezéskor kapott füzetben feladatok teljesítésével gyűjthetik a pecséteket.

- Akinek megvan az összesen 7 (vagyis 1 felvételi + 3 alapszak + 1 gyakorlati félév + 2 mesterszak) pecsétje, megkapja a GTKutatói Oklevelet, és emlékül talárba öltöztetve fotót is készítenek róla. Az egyes állomásokon olyan a kar képzési palettájához illeszkedő feladatokat lehet megoldani, mint például Activity GTK módra, puzzle a GTK épületekkel, sajátosságokkal, de lesz kincskeresés, illetve akár a karon tanulható tárgyakból összeállított valós vizsga teszteket is ki lehet tölteni. Minden állomáson kari ajándékok várják az érdeklődőket – ismertette Dajnoki Krisztina.



A február 3-án, csütörtökön a DE Szolnok Campusán, a Földszint III. előadóban 10 órakor kezdődő, hasonló tematikájú GTK Interaktív Nyílt Napon a Tisza-parti városban elérhető képzésekről esik majd szó. Egyebek mellett az ősszel induló ellátásilánc menedzsment szakot is bemutatják. Közben az Aulában a debrecenivel megegyező játékokat tartanak.

A programok részletei a kar honlapján, illetve Facebook-oldalán olvashatók.