Háromszáz lakásotthonban és nevelőszülőknél élő gyermek siklott a jégen a BAGE egyesület rendezvényén a Nagytemplom előtt hétfőn. A rutinosabbak megállás nélkül rótták a köröket, de akadtak, akik a palánk szélén ismerkedtek a korcsolyázás nehézségeivel. A fülig érő mosoly és a jókedv azonban közös volt.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

A Bihari Állami Gondozottak Egyesületének (BAGE) Jégre fel! elnevezésű rendezvényén nemcsak a gyerekek, de a sajtótájékoztatón résztvevők is korcsolyát húztak, így mondhatni rendhagyó módon Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke a jégről köszöntötte a jelenlévőket. A képviselő elmondta, hogy bár a Nagytemplom előtti pálya kedden bezár, a szezonban így is kivételes élményt nyújtott a látogatóknak. – Sokszor voltam kint, örömmel töltött el, hogy nagyon sokan húztak korcsolyát, ahogy ma is, a BAGE rendezvényén, amely egy kiváló kezdeményezés és élmény is egyben – jegyezte meg Kósa Lajos. A képviselő elmondta, hogy a téli sportok szerelmeseinek ezen kívül bár nem sok lehetőséget tartogat a térségünk, de a korizás népszerűsége töretlen. – Négy nap múlva kezdődik a téli olimpia, éremesélyesekként arra biztatok mindenkit, hogy szurkoljunk a gyorskorcsolya-válogatottnak – zárta Kósa Lajos.

Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke (balról), Széles Diána alpolgármester és Buzás Lajos, a BAGE elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Széles Diána alpolgármester arra a gondoskodó összefogásra hívta fel a figyelmet, ami a civil szervezeteket, a gazdasági szereplőket és a várost jellemzi; szerinte ezt a példás együttműködést jeleníti meg a BAGE rendezvénye is. Hozzátette: egyedülálló az országban az a kezdeményezés, miszerint minden állami fenntartású intézményben tanuló második osztályos diákot megtanítanak korcsolyázni. Emellett harmadik osztálytól az asztalitenisz-oktatás lép előtérbe, valamint az úszásoktatás, amely a nemzeti alaptanterv része. Örömét fejezte ki továbbá, hogy Debrecen olyan infrastruktúrával rendelkezik, ami kedvez ezeknek a sportágaknak. – Lakásotthonban éltem én is, így a saját bőrömön tapasztalhattam meg azt, hogy milyen, amikor kiszabadulva a négy fal közül, közösen szórakozhattunk – emlékezett vissza Buzás Lajos, a BAGE elnöke. Hozzátette: az egyesület kiemelt célja, hogy élményprogramokat szervezzen a nehéz sorsú fiataloknak, amelyhez szerencsére minden évben partnerséget nyújtanak a civil szervezetek, a vállalkozások és a város. – Háromszáz lakásotthonban vagy nevelőszülőnél élő gyermek csúszkálhat most ingyenesen, de az egész napos programon közös pizzázás és édességcsomagok kiosztása is szerepel – tette hozzá az egyesület vezetője.