Gyányi István énekes és a Trio Consort Vonóstrió három évvel ezelőtt álltak először együtt színpadra. Vasárnap Püspökladányban, a református templomban Legyen ünnep címmel adtak ünnepi koncertet, ahol többek között klasszikus köntösbe bújtatott könnyűzenei slágereket is hallhatott a közönség. – A Zene a Fiatalokért Egyesülettel szerettünk volna hozzájárulni a püspökladányi adventhez és a készülődéshez, a református templomot választottuk a koncert helyszínéül. A meghitt környezetben klasszikusok és könnyűzenei slágerek átiratai csendültek fel, s idén már a saját, Karácsonyra várva című dalom vonóstrióra átírt változatát is előadtuk – mondta a Naplónak Gyányi István.

Többek között elhangzott a névadó Legyen ünnep című dal, de a széles repertoárt mutatja az, hogy a Csendes éj mellett a Let it snow! és a Hallelujah is felcsendült a formáció jóvoltából.

Ennek a felállásnak ugyan év közben is van egy-egy tematikus műsora, mégis inkább az adventi időszakban van több fellépésük. – A formáció lényege az, hogy lélekben is segítsük az ünnepi készülődést, a várakozást – mondta a fiatal énekes.



KD



Borítókép: Gyányi István (balról) és a Trio Consort Vonóstrió Püspökladányban