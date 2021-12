Négy egészségügyi alapképzés, öt mesterképzési szak és tizenkétféle szakirányú továbbképzés közül választhatnak a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának kínálatából a továbbtanulási lehetőséget kereső fiatalok, olvasható az egyetem hírportálján. Az érdeklődők ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező és szociális munka alapképzési szakra jelentkezhetnek, de emellett például szociális munka és szociális gazdaság, egészségügyi tanár, valamint kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzéseken is folytathatják majd a tanulmányaikat.



Móré Marianna, a nyíregyházi Egészségügyi Kar dékánja kiemelte, hogy a mesterszakok erősen épülnek az alapdiplomára, így az alapképzés során megszerzett tudás nélkülözhetetlen a magasan képzett szakemberré váláshoz. Hozzátette: a szakok egy részét angol nyelven is hirdetik, ettől a tanévtől kezdődően az ápoló képzést is lehet angolul folytatni.



- A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara olyan országosan egyedülálló képzési portfóliót kínál, amely hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy egészségügyi és szociális területeken helyezkedhessenek el. Az idegen nyelvű képzések azért jelentősek, mert ezek által a szakmai nyelvet is meg lehet tanulni angolul, valamint eltérő kulturális környezetből érkezett hallgatókkal találkozhatnak a diákok – hangsúlyozta a kari vezető.





Az Egészségügyi Kar speciális területeket fed le: mentőtiszti és szülésznői képzés legközelebb Budapesten érhető el. Tavaly már Szolnokon is indult védőnő és ápoló képzés, kedvező eredményekkel.



- Korszerű, kiépített infrastruktúrával rendelkező campus várja Szolnokon is a hallgatókat. Elsősorban a munkaerőpiaci igény miatt hirdetett az egyetem ott is képzéseket, a védőnőkre és ápolókra nem csak a keleti régióban van nagy szükség, hanem Közép-Magyarországon is, ezért ez a képzés egy rendkívüli munkaerőpiaci igényre felel. Abban bízunk, hogy még többen választják ezeket a szakokat nappali képzési formában is, levelező tagozaton ugyanis már most is nagy a hallgatói létszám – tette hozzá Móré Marianna.





A tapasztalatok szerint a kar szakjai közül a legtöbben a mentőtiszti képzést választják, de a dékán felhívta a figyelmet arra, hogy bár szakmailag fontos területről van szó, nagy kihívást is jelent a képzés. Emiatt a karon igyekeznek mentorprogrammal segíteni a hallgatókat, hogy ezáltal nagyobb eséllyel fejezzék be a tanulmányaikat.

Mint mondta: a négyéves képzés ideje alatt az egészségügyi és anatómiai ismeretek majdnem olyan fontosak, mintha egy orvosképzésről lenne szó.



- Olyan hallgatók vannak a karon és olyanokat várunk, akik számára az a legfontosabb, hogy segítsenek másoknak. Évente mintegy 1300 egyetemista tanul nálunk. A fiataloknak minden alkalommal elmondjuk, hogy úgy közelítsenek a tanulmányaikhoz, a szakmájukhoz, hogy a megszerzett tudás révén embereken kell majd segíteniük, a legpontosabb és legalaposabb ismeretekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy egy szülésnél, vagy egy balesetnél helyt tudjanak állni. Meg kell érteniük, mennyire fontosak a társadalom számára. A karon mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nálunk végzett hallgatók a lehető legfelkészültebben, gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve tudjanak teljesíteni a munkaerőpiacon. Nincs olyan hallgatónk, aki ne találna azonnal munkát - fejtette ki Móré Marianna dékán.



A szülésznő és a mentőtiszt, valamint a szociális munkás képzést intézményi együttműködés is segíti, így a hallgatók tanulmányaik során alapvető gyakorlati tudást, tapasztalatokat is szerezhetnek a kar partnereinél, kórházakban, szociális intézményekben.



A következő tanévben védőnő mesterszakot is indíthat majd az Egészségügyi Kar, ezt már engedélyezte az Oktatási Hivatal akkreditációs bizottsága.