A horgászkultúra és a sporthorgászat népszerűségének növelését tűzték ki célul Hajdúhadházon. Az idén megalakult a település első horgászegyesülete, a záportározó pedig fokozatosan horgásztóvá alakul át.



Az önkormányzat közreműködésével szeretnénk egy horgászatra, kikapcsolódásra alkalmas területet kialakítani. Célunk a horgászatot mint sporttevékenységet ebben a régióban fellendíteni, ugyanis kevés erre alkalmas víz van a környéken

– mondta megkeresésünkre Szilágyi Arnold, a Hajdúhadházi Járási Horgászegyesület elnöke.



– A legközelebbi horgász­egyesület Tégláson van, ahová nagyon sokan járnak át Hajdúhadházról és Bocskaikertből is, mert nincs közelebb ilyen szervezet. Mivel nálunk rendelkezésre állt ez a tározó, így az önkormányzat úgy gondolta, hogy alkalmas lehet a helyi horgászok számára – idézte fel a kezdeteket.

Tervek hosszabb távra



Mint elmondta, az első lépéseket már megtették, hiszen megalakult idén az egyesületük, illetve az önkormányzat kérelmére a záportározót horgásztóvá minősítette át a hatóság.



– A napokban volt az első telepítésünk, mintegy 200 kilogramm háromnyaras pontyot engedtünk a tározóba, amelyeket a Hortobágyi Halgazdaságtól tudtunk beszerezni – tette hozzá az egyesület elnöke.



Elmondta azt is, hogy egy ötéves tervet kellett készíteniük, melyben a jövőbeni telepítések is szerepelnek, így az idő előrehaladtával a pontyok mellett keszegfélék és csukák is kerülnek majd a tározóba.



– Az önkormányzattól az egyesületünk kapja meg a tó kezelését, és közös erővel fejlesztenénk azt. Stégeket alakítanánk ki, különböző utcabútorokat helyeznénk ki, amelyek a horgászók és a pihenni vágyók igényeit egyaránt ki tudják elégíteni. Illetve ezek mellett horgászversenyeket, főzőversenyeket és az ezekhez hasonló népszerűsítő programokat szerveznénk itt – emelte ki Szilágyi Arnold. Hozzátette, folyamatban van a napijegyek és az egyesület tagjainak szánt horgászjegyek kidolgozása is.

Bekecs Sándor