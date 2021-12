Vámospércs lakói áhítattal készülődnek a karácsony közeledtére. A készülődés során nemcsak a település utcáit, tereit, közintézményeit díszítik fel az ünnephez méltóan, hanem a lelküket is ráhangolják a szépre, a jóra, az örömre, ezért adventi vasárnapokon a vámospércsi önkormányzat, a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület és a Vámospércsi Református Egyházközség szervezésében lélekemelő programok várták és várják a legkisebb hajdúváros lakóit.

– Adventi koszorúkat és kopogtatókat készítettünk, zenés istentiszteleten vehettünk részt, mézeskalácsokat dekorálhattunk, halászlevet kóstolhattunk egyenesen az üstből, tetszetős dekorációkkal öltöztettük fel a főterünket, ahol idén is várta a jó gyerekeket a Mikulás. Nem felejtettünk el megemlékezni a hajdúk letelepítéséről rendelkező Korponai Kiváltságlevélről sem: őseink előtt tisztelegve névadó táblát helyeztünk ki a Szabadhajdúk terére, személyes adományomként pedig Bocskai-kori szablyával gazdagodott a Hajdú Látogatóközpont. Hiszem, hogy adventi programjaink valóban erősebb közösséggé kovácsolnak minket, gyerekeket és felnőtteket. Öröm megtapasztalni, hogy vasárnaponként művészeti csoportjaink zenés szolgálattal vesznek részt az istentiszteleteken. Tudom, hogy a pandémia eddigi két éve a lelkeket is próbára teszi, ezért is gondoltuk fontosnak, betartva a járványügyi előírásokat, hogy egy több héten át nyúló programfolyammal hozzuk össze lakosainkat az év hajrájában – fogalmazott Ménes Andrea polgármester.

A Karácsonyi Hangolódás nem zárult le, hiszen központi eseményére, a Mindenki Karácsonyára december 20-án kerül sor az idén teljes körűen felújított művelődési házban.

Az önkormányzat közlése szerint közel 100 gyermek, pedagógus és a Kölcsey-díjas Búzavirág Gyermekkar ad karácsonyi műsort, és fellépnek a Fintorgó Gyermekszínjátszó Csoport tagjai is, valamint karácsonyi énekválogatással készül az idén Vass Lajos Nagydíjjal kitüntetett Vámospércsi Népdalkör is, az est fénypontja pedig Fekete Nándor orgonaművész koncertje lesz. – Az orgonajáték nagy népszerűségnek örvend városunkban. Az utóbbi években öt koncertet is szerveztünk, ráadásul három alkalommal maga Varnus Xavér szólaltatta meg a hangszerek királynőjét. Fontos bejelentésre készülök hétfőn, ami reményeim szerint újabb összefogást eredményez városunkban és erősíti kulturális és turisztikai pozícióinkat – fogalmazott Ménes Andrea.