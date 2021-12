„Gyűjtünk: azokért, akiknek most a legnehezebb, akiknek az is öröm, ha étel kerül az asztalra karácsonykor, gyűjtünk Önökkel és Önökért is. Segítsen! Van, aki most csak Önre számíthat” – közölték a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének önkéntesei, munkatársai. Ebben az évben akciószerű gyűjtéseit december 3-5., majd december 17-19. között tartja a szervezet. Pénteken, szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között a debreceni Auchan Áruházban (Kishatár u. 7.) fogadják az adományokat. Hajdúböszörményben pénteken 8 és 18, szombaton 8 és 13 óra között tartanak gyűjtést a helyi Reál üzletben (Hajdúböszörmény, Méliusz Péter u. 9).