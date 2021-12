Az új szakot indító Természettudományi és Technológiai Kar dékánja szerint a járvány tovább növelte az igényt a jól képzett biotechnológiai szakemberekre a munkaerőpiacon. – A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara már hosszú ideje dolgozik az önálló biotechnológia alapképzési szak beindításán. Az elmúlt időszak pandémiás helyzete csak megerősítette saját tapasztalatainkat, miszerint egyre nagyobb a kereslet a biológiát és a korszerű kutatási és ipari technológiákat is magas szinten ismerő és használni tudó szakemberek iránt. A most jóváhagyott biotechnológia BSc-képzés kitűnő alapot jelent a karon már sikeresen működő biotechnológia mesterképzéshez, illetve jól illeszkedik a TTK oktatási és kutatási portfóliójába, ahol a természettudományi biológia alapképzéstől a duális formában is elérhető biomérnök MSc-szakig több képzés közül választhatnak a terület iránt érdeklődő fiatalok – fogalmazott a hirek.unideb.hu-nak Kun Ferenc dékán.