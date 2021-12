A középiskolások 50 órás közösségi szolgálatát a cívisvárosi polgárőrségnél nem csak letudni akarják: már a kezdetektől lelkiismeretesen foglalkoznak velük, egyből ifjú polgárőrként kezelik őket, beavatják mindannyiukat a szervezet életébe. A gyerekekkel baráti tanítói viszonyt alakítanak ki, céljuk, hogy érezzék jól magukat. A gyerekek megnyílnak azok felé, akikben érzik a bizalmat. Ráadásul kortársaikkal 18 éves koruk után ifjú polgárőrként már rendőrökkel is mehetnek szolgálatba. A debreceni polgárőrök 15 iskolával vannak szerződésben, s tavasztól őszig folyamatosan érkeznek hozzájuk a diákok. Jelenleg 13 ifjú polgárőr szolgál náluk.

A fiatalok gyakorta elhoznak magukkal egy-egy barátot is, így nem is csoda, hogy a közelmúltban 25-en is csatlakoztak hozzájuk.

A lemorzsolódás erős, ezt azonban természetes folyamatként kezelik, hiszen több fiatal vállal iskolai kötelezettséget, illetve sokukat elsodorja az élet távoli településekre. Jellemzően 13-15 gyerekből három-négy fő marad meg ifjú polgárőrnek.

A digitális térben is otthonosan

Jelenleg 14 lovas és három kutyás tagjuk van – ami szintén tetszetős lehet a fiataloknak. A lovas kollégák lovasoktatáson keresztül teszik vonzóvá a polgárőrséget. A fiataloknál jó pont lehet az is, hogy az egyesület a digitális térben szintén jelen van: saját honlapjukon akár online lehet kezdeményezni az egyesülethez való csatlakozást, továbbá aktívak a közösségi médiában. Rendezvényekről, járőrszolgálatokról rendszeresen osztanak meg bejegyzéseket.

Járőrözéskor három-négy ifjú polgárőr vagy éppen felnőtté vált fiatal kíséri az önkénteseket, ők személyesen is motiválják őket, beszélnek a közösségi életről. Ezen túlmenően jó az „imidzsük” a városban, hetente három-négy alkalommal a rendőrséggel közösen adnak szolgálatot. Odafigyelnek a csapatépítésre; ha a pandémiás helyzet engedi, akkor a bográcsozás, a szalonnasütés rendszeres program náluk.

Fotó: Debreceni Karitatív Testület/Facebook

Októberben jártak az Országos Polgárőr Szövetség elnökénél is, ahol Túrós Andrásnak beszámoltak az egyesület életéről. Sziklási Péter – mint mondja – szereti a megyei és az országos vezetőkkel tartani a kapcsolatot, portfóliót készít számukra. Pluszfeladatot is vállalva az Apró Polgárőr program megyei megvalósítói. Továbbá határvédelmi feladatokat is ellátnak. A közeljövőben mennek havi két alkalommal a román határhoz az ottani egyesületekkel. Ha lesz lehetőségük, a déli határra is elutaznak két-három napos kiküldetésre.

– A hazafias érzésre szintén kell példát mutatni a gyerekeknek – véli az egyesületi elnök. – Nemzeti öntudatot kell plántálni, de nem szélsőségekben gondolkodva, hanem értékeink megismerését, tiszteletét, a család és a közösség fontosságát hangsúlyozva – tette még hozzá. Sziklási Péter végül azt mondta, hogy mindig az elvégzett munka mutatja meg egy egyesület értékét, ennek mindig megvan a gyümölcse.

Marján László