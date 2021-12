Az ünnepek ideje alatt az emberekben akarva-akaratlanul is felerősödik a szeretet, a mások iránti gondoskodás fontossága. Ez sokszor hatványozottan igaz az állatbarát kutya- és macskatulajdonosokra, akik nemcsak embertársaikért, de a négylábú barátokért is hatványozottan aggódnak a hideg tél beköszöntével. A Hajdú-bihari Napló a debreceni Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesületet kérdezte az ezen időszak alatt tapasztalt hozzáállásról. Szendrei Viktória, az egyesület önkéntese elmondta, hogy jelenleg csaknem 190 kutya és 70 macska él a debreceni menhelyen. – A létszám folyamatosan változik a ki- és beérkező kutyáktól, cicáktól függően. Vannak, akiket sikeresen el tudtunk helyezni ideiglenes befogadónál, de a legtöbben a telephelyen élnek kint a téli idő ellenére is – mondta az állatbarát önkéntes. Mint hozzátette, bár valóban megfigyelhető egy változó hozzáállás az ünnepekkor az emberek részéről, jobbnak látják jól megfontolt örökbefogadókkal együttműködni. – Nálunk szerencsére kevesebb ilyen eset fordul elő, karácsonykor nem szoktunk örökbeadni, ez nálunk alapelv. A tavalyi időszakhoz hasonlóan az elmúlt napokban is többször volt olyan hívás, hogy a „A gyerekeknek szeretnénk kutyát örökbefogadni, karácsonyi ajándék gyanánt”. Úgy gondoljuk, hogy felelősségteljesebb meghozni egy ilyen döntést egy élet felett ünneptől függetlenül – mondta.

Jól jön a támogatás

Szendrei Viktória a menhelyen élő állatok tartására és a külső segítségre is kitért. – Minden kennelben élő kutyának naponta többször cseréljük a vízét, hisz a hideg miatt belefagynak a tálba, valamint folyamatosan szalmázzuk a kennelt és a kutyaházakat, hogy melegebb legyen odabent. A legnagyobb segítség számunkra télen a szalma, mivel rengeteget használunk belőle, gyakorta cserélve, így az mindig nagyon jól jön. Ezenfelül fertőtlenítőszereket, gumikesztyűt, lábzsákokat is szívesen fogadunk az alapdolgok (száraztáp, konzerv, rizs, száraztészta) mellett – fejtette ki. Elmondása szerint sajnos ebben az időszakban rengeteg bejelentés érkezik láncon tartott, kutyaház nélküli, az alapvető minimumot sem megkapó kutyákról. – Igyekszünk minden címre kijutni, ellenőrizni, hatóságot bevonni, de arra kérünk mindenkit, hogy a lehetőségeihez mérten próbáljon meg segíteni az adott kutyán, és kérjen segítséget, akár a hatóságoktól, vagy próbáljon meg kapcsolatot felvenni a gazdával, lehetőséget biztosítani neki a változásra – hangsúlyozta.

Az önkéntestől megtudtuk: minden adományért, támogatásért nagyon hálásak mind ők, mind négylábú védenceik.

Péter Szabolcs