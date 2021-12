2020-ban a koronavírus-járvány árnyékában telt az ünnepi időszak, a vásárok megtartására esély sem volt, ebben az évben azonban már nem kell nélkülöznünk őket. Péntek délután a debreceni vásár is megnyitotta kapuit, közel száz bódénál várják az érdeklődőket a vendéglátósok és a vásárosok. Sapkákat, sálakat, különböző kézműves tárgyakat, díszeket, ajándékokat és természetesen a finom falatokat is megtalálják azok, akik látogatást tesznek a belvárosban. Annak érdekében, hogy ne legyen akkora tömeg a főtéren, idén már a Dósa nádor téren, a Csapó, a Rózsa és a Piac utcán is állítottak fel bódékat, így a megszokottnál jóval nagyobb területen nézelődhetnek az emberek.