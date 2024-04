Szombaton délelőtt írtunk arról, hogy Komádiban április 12-én, pénteken kora este lelőttek egy 65 éves férfit. A rendőrség közleménye szerint a fegyvert egy ismerőse sütötte el, miután durván összevitatkoztak. A Haon stábja vasárnap Komádiba látogatott, hogy többet részletet tudjon meg a gyilkosságról. Többnyire a kistelepüléseken a hasonló, durva esetek ritkának számítanak, így a hírek is gyorsan terjednek. És – bár a helyiek közvetlenek – ennek ellenére azt tapasztaltuk, zárkózottan kezelik a történteket. Az egyik vendéglátóhelyen azt közölték, nem is hallottak ilyesmiről, míg egy másik boltban az eladó kérdésünkre lesütött szemmel csak annyit válaszolt, tud róla, de nem szeretne beszélni a gyilkosságról. Miután egy, a kertjében dolgozó férfinak elmondtuk, miről szeretnénk beszélgetni, csak annyit mondott: „tudnák, ha itt laknának”.

A helyiek zárkózottan kezelik a történteket, nem nagyon akartak beszélni a gyilkosságról

Forrás: Molnár Péter

A pénz miatt történhetett a gyilkosság

Kitartásunk idővel beérett, és volt, aki – bár név nélkül –, de nyilatkozott lapunknak. Mint kiderült az áldozat egy ismert vállalkozó volt Komádiban, egy telephely tulajdonosa. Jómódú ember hírében állt, több tucat háza volt a településen, még Debrecenben is voltak ingatlanjai.

Az alkalmazottjai gyakran összetűzésbe kerültek vele, sokszor nem fizette ki az embereit. Csúnyán beszélt mindenkivel, elég agresszív ember volt

– mondta az egyik nő. Hozzátette, személyesen is ismerte, és valóban nehéz személyiség volt, ennek ellenére sajnálja, ami történt, és nem kívánt neki rosszat, mert csak Isten dolga, hogy ítélkezzen más felett. Elárulta azt is, ha idegeneknek nem is árultak el semmit, azóta szinte mindenki erről beszél Komádiban.

Egy másik asszonytól megtudtuk azt is, a gyilkossággal gyanúsított férfi 15 éve dolgozott a vállalkozónak. Elmondta, azt beszélik, az áldozat több mint egymillió forinttal tartozott munkavállalójának, akinek azért volt szüksége a pénzre, mert a gyerektartást kellett kifizetnie belőle. Azon az estén állítólag csúnyán összevesztek emiatt, és a férfi ekkor ragadott fegyvert.

Ami biztos, hogy a rendőrség tájékoztatása alapján a bűncselekménnyel gyanúsítható férfit miután rálőtt haragosára, értesítette a rendőrséget és a mentőket. A rendőrök helyszínen elfogták, majd kihallgatását követően őrizetbe vették.