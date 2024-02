Lehasadt egy tizenöt méter magas fa egyik ága hétfőn a déli órákban Debrecenben, a Szávay Gyula utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók eltávolították az ágat – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában. Leszakadt faág lógott a járda felett Debrecenben, a Mák utcában. Itt a debreceni hivatásos tűzoltók dugólétrán át, motoros láncfűrész segítségével avatkoztak be. Az Epreskert utcában is egy leszakadt faág veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Vezetékre borult egy fa Debrecenben, a Határúton tegnap délután. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át avatkoztak be.

Hajdúszoboszlón, a Diófa utcában két nyárfa ágai letörtek, és egy épületre, valamint ott parkoló autókra estek. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel gépezetes tolólétrán keresztül avatkoztak be. A Szováti út elején pedig a bádogborítást bontotta meg a szél egy épületen. A tűzoltók kéziszerszámok segítségével szüntették meg a veszélyt.

Debrecenben, a Kosztolányi Dezső utcában egy tizenöt méteres tujafa az úttestre dőlt, a debreceni hivatásos tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak be. Debrecenben, a Kelence utcában, Hajdúnánáson, a Balmazújvárosi úton valamint Debrecen és Józsa között is az úttestre dőlt egy fa. A tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be. Veszélyesen megdőlt egy fa Derecskén, az Irinyi utcában. A berettyóújfalui, a hajdúszoboszlói hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók gépezetes tolólétrán át motoros láncfűrésszel távolították el a fát.

Veszélyesen megdőlt egy fa Sárándon, a Nagy utcában tegnap délután. A berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók emelő segítségével, motoros láncfűrésszel távolították el a fa veszélyessé vált részeit.

Kora délután Debrecenben, a Bánk tanyán egy kidőlt fa leszakította a magasfeszültségű vezetéket, melynek következtében az aljnövényzetet meggyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugár segítségével oltották el az ötszáz négyzetméteres területen lángoló aljnövényzetet. Egyeken, a Csokonai utcában is egy fa dőlt nagyfeszültségű villanyvezetékre. Az egyeki önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be a fa eltávolítására.

Szél által megbontott bádoglemez jelentett veszélyt Derecskén, a Köztársaság utcában és Sárándon, a Debreceni utcában is. Debrecenben pedig a Szent Anna utcában egy négy emeletes társasház tetején lazult meg a bádoglemez. A debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Vakolat omlott le egy épület faláról Debrecenben, Eötvös utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal avatkoztak be. Debrecenben, a Konkoly utcában egy családi ház zsindelyes tetőszerkezetét bontotta meg a szél. A debreceni hivatásos tűzoltók kézi szerszámokkal szüntették meg a veszélyt.

Szeméttároló kapott lángra tegnap kora délután Debrecenben, a Nagyerdei körúton. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.

Ezer négyzetméteren égett az avar tegnap délután Hosszúpályi külterületén. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Ötezer négyzetméteren égett foltokban a tarló Berekböszörményben, a Dózsa György utca közelében. A berettyóújfalui és a szeghalmi hivatásos tűzoltók kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet.