A nő továbbra is segítségért kiabált, mire a vádlott rákiáltott, hogy ha nem hagyja abba, le fogja szúrni. Majd egy nála lévő bicskával a mellkasán meg is sebesítette a megrémült áldozatát. A nő azonban nem hagyta abba a segélykérést, mire a támadója próbálta befogni a száját, valamint a teljes testét – beleértve az intim helyeket – fogdosni kezdte, végül kicsatolta a nadrágja övét is, azzal a céllal, hogy megerőszakolja.