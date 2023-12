Vármegyénkben is napról napra egyre alacsonyabb a hőmérséklet, a téli időjárás miatt több embert is érinthet a kihűlés veszélye. A kihűlés a fedélnélkülieket veszélyezteti leginkább, de az egyedül élő, idős emberek is különösen kiszolgáltatottak az időjárás körülményeinek – hívja fel a figyelmet közleményében a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság.

A vármegyei rendőrök a tragédiák megelőzése érdekében – a társszervekkel közösen – folyamatosan tartanak ellenőrzéseket. Kiss Gábor főtörzsőrmester és Kiss György zászlós debreceni körzeti megbízottak a napokban Nagycsere és Haláp területén látogatták meg a tanyavilágban élőket, ahol a hasznos tanácsok mellett segítettek is nekik.

Forrás: police.hu

Ne feledjék! Az idejében érkező segítség életeket menthet! Kérjük, hogy az idős hozzátartozókat, szomszédokat látogassák gyakrabban, és próbálják meg felhívni a figyelmüket a tél veszélyeire! Ha utcán vagy földön fekvő embert látnak, azonnal értesítsék a mentőket vagy a rendőrséget!

– kéri a közleményben a rendőrség.