A vádirat szerint az elkövető 1989. óta dolgozott könyvtárosként egy debreceni székhelyű cégnél, ahol a könyvtárosi munka mellett a szakmai kiadványok beszerzése is feladata volt - írja közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A férfi a munkáltatója képviseletében 2016 márciusa és 2018 szeptembere között összesen 58 szakkönyvre adott le megrendelést egy helyi betéti társaság felé, ami közvetlenül a kiadóktól szerezte be a kiadványokat. A társaság kiállította a díjbekérőket, ami alapján a megrendelő cég kifizette a kiadványok árát. A vádlott azonban megtévesztette a munkáltatóját, mert az irányítása alatt álló betéti társaság ténylegesen semmilyen könyvet nem rendelt meg, a fizetéshez megadott bankszámla pedig a sajátja volt.

Mint írják, az elkövető munkáltatója belső vizsgálatot rendelt el, ahol több szabálytalanságot is feltártak. A vádlott a vizsgálat során tettének leplezésére olyan valótlan számlákat és banki utalási bizonylatokat nyújtott be, amik azt a látszatot keltették, hogy a szakkönyvek számlázása és kiszállítása is megtörtént.

Eljárást indítottak

A munkáltató cég az okozott kár miatt polgári peres eljárást indított a férfi által irányított társaság ellen, melyben a bíróság az elkövetőt kötelezte az okozott kár és kamatai megfizetésére.

Az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozott.

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő férfit jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Vádiratában a törvényi feltételek fennállása esetére indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a vádlottat 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélje, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre függessze fel.