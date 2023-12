A modern technika a biztonságot szolgálja

Vajda János, a DETKA ügyvezető igazgatója portálunkat tájékoztatta, hogy a Magirus WOLF R1 taktikai bevetési robot akár két és fél kilométer távolságból is irányítható, így minimálisra csökkenti az emberi beavatkozást, ami különféle magas kockázatú tűzoltási, felderítési és biztonsági feladatban maximális védelmet nyújt a kárhelyszínen dolgozóknak.

A Magirus Wolf R1 típusú oltóberendezését használták a kollégák a szimuláció során. Amit látni lehetett, hogy a kiömlő kerozin nagy intenzitású felületen elkezdett égni, majd azt a robot segítségével sikerült megfékezni. A bemutató azt demonstrálta, hogy a modern tűzoltó technológiát hogyan ötvözzük azoknál a területeknél, melyek dolgozói nagy üzemi kockázattal járó tevékenységet folytatnak. Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk beavatkozni, ahhoz szükség van ezekre a korszerű eszközökre

– mondta Vajda János.

Az ügyvezető arra is rámutatott, hogy a másfél méter hosszú, közel másfél méter magas, kilencszáz kilogramm súlyú Wolf R1 robot alkalmazható durva terepeken, többek között erdőtüzek esetén, veszélyes anyagok felderítésére és kezelésére, tűzoltási műveletek támogatására, nehezen hozzáférhető helyek könnyebb megközelítésére, valamint csörlővel végzett mentési műveletekhez.

– Emellett az akár 300 méter távolságból is távvezérelhető Magirus AirCore TAF60 turbinás tűzoltó robot is nagyon hatékony a nagy kiterjedésű tüzek esetén. Megköti a gázokat és a füstöt, javítja a láthatóságot, ezáltal pedig növeli a biztonságot. Beépített turbinájának köszönhetően a szerkezet képes hatvanezer köbméter per óra és százötezer köbméter per óra közötti teljesítményre. Hatótávolsága elérheti a nyolcvan métert, maximum tizenhat bar nyomáson percenként hatezer liter oltóanyagot is képes kibocsátani – részletezte Vajda János.

Az iparosodási technológia fejlődése mellett igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy az eszközpalettánkat a lehető legmagasabb szinten képviselni tudjuk és juttassuk el a hazai szereplők részére, annak céljából, hogy a beavatkozások a legbiztonságosabbak és leghatékonyabbak lehessenek

– tette hozzá a DETKA Kft. ügyvezetője.

Kis Anita, a HOROSZCOOP Kft. projektmenedzsere beszédében kiemelte, hogy a 21. századi kihívások arra ösztönözték a céget, hogy újabb és újabb termékeket fejlesszenek, és a legmodernebb eszközöket alakítsák ki a tűzoltók munkájának megsegítésére.

Mint mondta, így alakult ki robottechnológia, melyet alapvetően közösen, tűzoltó szakemberek igényeinek felmérésével hívtak életre.

A vállalat már 2014 óta dolgozik a szerkezeteken, pár éve pedig már eladásra is kínálják ezeket.