Tízméteres fa villanyvezetékre dőlt szerdán Hajdúhadházon, az Attila utcában. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát - olvasható a katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalójában.

Hajdúnánáson, az M3-as autópályán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, ezért riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat. Az egység átvizsgálta és áramtalanította az autót. A balesetben senki sem sérült meg.

Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy személygépkocsi szerda délután Nagyhegyes közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók a járműveket átvizsgálták és áramtalanították. A vontatóból kifolyt az üzemanyag, és a rakomány, a szemestakarmány is az úttestre ömlött. A terület megtisztítása érdekében munkagép is érkezett a helyszínre, valamint a közútkezelőre is szükség volt. A mentőszolgálat a személyautó vezetőjét kórházba szállította.