Előkészítő ülést tartott a Debreceni Törvényszék hétfőn a nagy port kavart 2022-es Csapó utcai késelés ügyében.

Ahogy arról a vádirat nyomán beszámoltunk, verekedés tört ki július 25-én este, a balhé közben pedig egy 12 centis pengehosszúságú késsel mellkason szúrtak egy férfit, akit aztán többen is bántalmaztak, annyira, hogy a sértett az eszméletét is elveszítette.

A hétfői ülésen a Tények stábja is ott volt, adásukban újra bemutatták a brutális incidensről készített videót. A hírműsorban is látszik, hogy a három vádlottat bilincsben vitték a bíróságra, ahol az ügyész részletezte a támadás körülményeit, így többek között azt is, hogy a történtek előtt egy nagyobb társaság együtt ivott, és hogy az egyik vádlott később többször is próbálta jobb belátásra bírni társait.

Ne öld meg, te szerencsétlen, ne öld meg, ne öld meg!

– idézték fel szavait az ülésen.

Az ügyészség emberölés kísérlete miatt 12, 11 és 7 év fegyházra tett indítványt, ha a támadók beismerik a bűnösségüket az előkészítő ülésen. Ezt, mint a Tények kiemelte, a késelő nem tette meg.

A bántalmazást elismerem, mert belerúgtam a sértettbe, de én nem…

– mondta a férfi a kamera előtt. A másik két férfi sem vallotta magát bűnösnek, ezért tárgyalni fogják az ügyet.

A megkéselt férfit garázdasággal vádolják, rá felfüggesztett börtönt kértek.