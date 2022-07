Portálunk is beszámolt arról a brutális késelésről, mely a debreceni Csapó és Csillag utca kereszteződésében történt még hétfő este.

A Tények keddi adásában elhangzottak szerint a késelés előtt egy nagyobb társaság együtt ivott, berúgtak, és a későbbi áldozat kötekedni kezdett az ismerőseivel. Minderről egy szemtanú beszélt a hírműsornak.

– A korlátot kezdte el rugdosni, és ment a többiek felé, hogy „gyere, üssél meg, gyere, rúgjál belém” – részletezte a nő. Társai ezután rontottak rá a 28 éves kötekedő férfire. A három támadó közül aztán az egyik kést rántott, és többször megszúrta ismerősét.

A szemtanú elmondása szerint a megszúrt férfi mozdulatlanul feküdt, a levegőt nagyon nehezen vette.

– Megérkeztek a rendőrök, és akkor lettem én is figyelmes rá, hogy mondta a rendőr, hogy oldalba van szúrva, meg van késelve, meg a bal alkarja is meg van vágva – tette hozzá a nő, aki a felkavaró látványról is beszélt.

Nagyon rossz volt. Láttuk rendesen, hogy az embernek lóg a bele

– osztotta meg.

További részletek a lenti videóban.

A rendőrök életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást az ügyben.