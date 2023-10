A nő leginkább csak bólintani volt képes, csendben, leszegett fejjel ült a padon, látszólag megtörve, meggyötört arccal nézett maga elé. A férfi ellenben rezzenéstelenül várakozott, hogy a tárgyalóterembe szólítsák őket.

A bíróság későbbre ígért tájékoztatást a határozatról, azonban – mivel a rendőrség közleménye szerint beismerő vallomást tettek – várhatóan elrendelik a letartóztatásukat.

A Debreceni Járásbíróság a mai napon egy hónapra – 2023. november 13-ig – elrendelte annak a két gyanúsítottnak a letartóztatását, akik a megalapozott gyanú szerint egy Nagyhegyesen lévő hétvégi házban megöltek egy lengyel férfit – tudatta a Debreceni Törvényszék közlésében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 39 éves férfi 2023. október 1-jén hajnali 3 óra körül előzetes szóváltást követően puszta kézzel bántalmazni kezdte a vendégségbe érkezett, 43 éves lengyel férfit. A gyanúsított 31 éves élettársa egy baseball ütőt is átadott a férfi részére, amellyel a gyanúsított ugyancsak bántalmazta a sérttet, aki végül a helyszínen életét vesztette. Ezt követően a férfi és élettársa a sértett holttestét a nagyhegyesi ingatlanuk udvarán elásták, amit később a férfi le is betonozott, a sértett ruházatát és egyéb holmiját, valamint a bántalmazáshoz használt baseball ütőt elégették.

A bíróság álláspontja szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség által a gyanúsítottak letartóztatásra tett indítvány megalapozott.

A rendőrség által közölt bűncselekmény különös tárgyi súlyú, annak büntetési tétele – a jelenlegi minősítés mellett – öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés büntetés, ugyanakkor a bűncselekmény minősítésének pontos megállapítása is a nyomozás tárgyát képezi. A cselekmény tárgyi súlyára tekintettel a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségének megállapítása esetén várható büntetés nagysága alapján fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Mind a két gyanúsított Magyarországon érvényes lakóhellyel és megfelelő jövedelemmel is rendelkezik, azonban a 39 éves férfi 2007-től megközelítőleg 2015-ig Angliában élt, amely alapján megalapozottan lehet következtetni arra, hogy ezalatt az idő alatt olyan kapcsolatrendszert épített ki, melynek köszönhetően reális lehetősége van külföldre távozni akár az élettársával is. A nyomozás kezdeti szakaszban van, az elkövetés körülményeinek pontos tisztázása mellett, számos eljárási cselekmény elvégzése, valamint újabb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása is indokolt.

A gyanúsítottak vallomásai között ellentétek állapíthatók meg. Ezek befolyástól mentes feloldása és a gyanúsítottak védekezésének ellenőrzése szintén kiemelt nyomozási érdek.

A későbbi azonosítás megnehezítése és a bizonyítékok eltüntetése céljából a gyanúsítottak a sértett holttestét közös elhatározásból elásták, az érintetett területet a férfi le is betonozta, valamint tárgyi bizonyítékokat tüntettek el. A sértett eltűnése miatt elrendelt körözési eljárásban 2023. október 10-én a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon megtörtént a gyanúsítottak meghallgatása, azonban ennek során tagadták, hogy tudomással bírnának a sértett hollétéről. A bíróság megítélése szerint ezen okoknál fogva megalapozottan tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyása esetén akár egymást, akár a tanúkat jogellenesen befolyásolnák, a bizonyítás eredményességét veszélyeztetnék.