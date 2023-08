Egy személyautó patkának ütközött Vámospércsen, a Béke utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat az autó vezetőjét kórházba szállította – olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Egy faág hasadt le, és a gyalogos forgalmat veszélyeztette Debrecenben, a Böszörményi úton. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták le az ágat.

Szénmonoxid-érzékelő adott le jelzéseket egy lakásban a debreceni Közép utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók méréseket végeztek a fürdőszobai nyílt égésterű vízmelegítő mellett, de a mérések nem mutatták ki a veszélyes gáz jelenlétét. A lakásban található gáztűzhelyet is beüzemelték a tűzoltók, annak működése közben már jelzett a tűzoltók eszköze is. Az eset során a lakók nem sérültek meg, a gázkészülékek felülvizsgálatáról ők fognak gondoskodni.

Lehasadt fűzfaágat kellett levágniuk a debreceni hivatásos tűzoltóknak Sárándon, a Nefelejcs utcában, mert az az utca gyalogos forgalmát veszélyeztette. A tűzoltók gépezetes tolólétrán keresztül végezték a munkát, motoros láncfűrésszel.

Grillezés közben a sütőtérből kipattanó parázs meggyújtott két tuját szerda délután Hajdúszoboszlón, a Radnóti utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésre az ott lévő férfi a tüzet eloltotta, az egység az utómunkálatokat végezte el egy vízsugárral. A tűz következtében a lakóház áramvezetéke is megégett, valamint a nagy hő hatására a szomszédos épület klíma kültéri egysége is megolvadt. A tűzesethez a mentőszolgálatra is szükség volt, tájékoztatásuk alapján a férfi az oltás közben megsérült, ezért őt a hajdúszoboszlói orvosi ügyeletre szállították.