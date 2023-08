Karácsony János törzszászlós, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyíradonyi körzeti megbízottja elhatározta, minden törvényes eszközzel élni fog a térségben egyre inkább terjedő új pszichoaktív drogok ellen. Közel egy évtizede dolgozott a városban, amikor nyilvánvalóvá vált a számára, hogy az új pszichoaktív anyagok legkülönbözőbb fajtái is megjelentek – írta a Zsaru Magazin Facebook-bejegyzésében.

Azt mondják, olyan, mint amikor kihúzod a gazt, és a helyére visszanő kettő. Arra jutottam, hogy csak úgy tudok változtatni ezen, ha a magam eszközeivel megtudom, kik terjesztik a drogot.

– magyarázta Karácsony János, aki munkatársaival együtt három év alatt 13 terjesztőt fogott el. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője a teljes bűnügyi állománnyal együtt száz százalékig támogatta őt a feladatban. Jelentős mértékben segítette a helyzet megoldásában, hogy rengeteg időt tölt terepen és sokat kommunikál a helyiekkel.

Rendezetlen udvar buktatta le

– Nagyon hamar lejön az ember számára, hogy kik azok, akik új pszichoaktív anyaggal élnek. Egész egyszerűen ennek egyértelmű fizikai és pszichikai jelei vannak. Mellette feltűnő lehet az is, ha szaporodtak a lopások és a garázdaság is a környéken. Látható, ha azok, akik függők, folyamatosan keresik az alkalmat, hogy pénzhez jussanak az anyaghoz, akár lopással is – ismertette a gyanús tulajdonságokat a hajdúsági rendőr, majd egy jelentős fogás történetéről mesélt a rendőrségi portálnak.

Feltűnt egy fóliasátor a ház közelében, miközben az udvaron kétméteres volt a gaz. Tapasztalataim szerint, aki zöldséget termel, az a környezetet is rendben tartja, de ez itt nem így történt. Emellett nagyobb értékű autókkal esténként rendszeresen érkeztek férfiak a tulajdonoshoz

– részletezte a látottakat a szakember, aki hamar kiderítette, hogy a látogatók közül több személy ellen zajlik eljárás kábítószert érintő bűnügyekben. Két hét alatt elég információ gyűlt össze ahhoz, hogy a hajdúhadházi kapitány elrendeljen az ügyben egy előkészítő eljárást. A kapitányság munkatársai Karácsony János törzszászlóssal együtt jelentek meg a tanyán, ahol a tulajdonos nyitott ajtót.

Házkuta

tási paranccsal érkeztek

Mondtuk neki, hogy szeretnénk szétnézni. Rögtön azt kérdezte, hogy házkutatási parancsunk van-e. Akkor már tudtuk, hogy szinte biztosan lesz bent valami. Megmutattuk a parancsot. A csapat egyik fele a fóliasátorba, a másik a házba ment. Ott találtunk 12 tő, cserépbe ültetett indiai kendert. Végül több mint 20 tő növényt foglaltunk le.

– emlékezett vissza az elfogás pillanatára Karácsony János. A tanya tulajdonosa nem sokkal később teljes körű beismerő vallomást tett – zárta cikkét a szakmai magazin, amelyben további részleteket is olvashatnak.