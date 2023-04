Bakó Zsigmond Zsolt törzszászlós mindent megélt rendőrként, ami akár egy regény lapjain is visszaköszönhetne. Az édesapja is a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság nyomozója volt, amikor pedig járőrből vizsgáló lett, még az irodát is megörökölte tőle. Aztán jöttek sorra az ügyek. A tolvajtól, aki a lopás adta sikerélményért emelte el a jószágokat egészen a betörőig, aki az ellenlábasát akarta tőrbe csalni - olvasható a Zsaru Magazin közösségi oldalán.

Épp 20 év telt el azóta, hogy rendőr lett. Azt mondja, mindig is rendőr akart lenni, de hallgatott az édesapjára, aki azt kérte tőle, hogy tanuljon ki egy szakmát. Épületasztalos lett, de ettől ott maradt benne a vágyakozás a hivatás iránt.

– Én a mai napig ugyanúgy imádom a munkámat, mint akkor, amikor felszereltem a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába – emlékszik Bakó Zsigmond Zsolt. – Nyolcszoros túljelentkezés mellett nagyon nehéz volt bekerülni, de felvettek. Aztán kitűnőként nem is őrmesterként, hanem törzsőrmesterként végeztem.

Először a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon volt járőr, majd két nagy vágya is teljesült. Először visszakerült a szülővárosába, Hajdúböszörménybe, két évvel később pedig nyomozó lett. Ettől kezdve, kereken nyolc évig édesapja valamikori irodájában dolgozott vizsgálóként.

Forrás: Marosfalvi Péter-archív

– Bodaszőlő településen élt egy család. Az édesapám az apával, idősebb S. Gyulával szemben intézkedett több esetben is. Az élet úgy hozta, hogy én meg a fiával szemben, aki jelenleg is börtönben van. Mindketten lopásokból tartották fenn magukat. A fiatalabb fő profilja az állatok voltak. A nyúltól a malacig, a kacsától, a tyúkig mindent vitt – teszi hozzá.

Kiderül, hogy a fiatalember a legelső esetnél, ami nyúllopás volt, menekülés közben elhagyta a személyigazolványát. De volt olyan dörzsölt, hogy kis idő múlva bejelentést tett a rendőrségen. Állította, hogy egy kocsmában felejtette a kabátját, amiben az iratai is voltak.

Aztán a kapitányságon már ettől függetlenül beismerte Bakó törzszászlósnak a lopást. Később egyszer egy mangalica malacot tulajdonított el. Úgy vitte ki éjjel egy ház udvaráról, hogy a hóna alá csapta és befogta a száját, hogy ne visítson. A lopások után rendre valamelyik ismerőse szerelő vagy vízóra aknájában találták meg a rendőrök az ellopott jószágokat.

– Bármikor kihallgattuk, mindig együttműködő volt – emlékszik a törzszászlós. – Egyszer, miután beismerő vallomást tett azt mondta, hogy „Bakó úr, nem amiatt a nyamvadt tyúk, vagy bármilyen más állat miatt lopok én. Engem egyszerűen valami arra késztet, hogy ott nem hagyhatom őket, ahol vannak. El kell, hogy hozzam őket”. Tehát tulajdonképp ezzel azt akarta mondani, hogy ő valamilyen rögeszme miatt viszi el az állatokat és nem az értékük miatt. De ez a büntetése szempontjából természetesen lényegtelen volt.

Mesélt a legérdekesebb eseteiről

Forrás: Marosfalvi Péter-archív

A nyomozó mindig úgy készül a kihallgatásokra, hogy minden fellelhető anyagot elolvas az esetről és a gyanúsítottról is. Nemrég egy krimibe illő ügyben kellett nyomoznia. Rövid időn belül két betörés történt Hajdúböszörményben, ugyanazzal a módszerrel, mint amivel egy frissen szabadult férfi követett el korábban hasonló bűncselekményeket. Napokkal a második ügy után küldtek a rendőrkapitányságra egy névtelen levelet, amelyben ugyanezt a férfit nevezték meg a betörések elkövetőjeként.

– Közvetlenül a bűncselekmények után már elszámoltattam ezt a férfit, volt nála kutatás, ami nem járt eredménnyel. Ugyanakkor a névtelen levélíró azt állította, hogy megtaláljuk ezen az ingatlanon az ellopott dolgokat – mondja. – Ismét kutatást tartottunk a férfinál. Majd a kertje elhanyagolt, gazos részében találtunk azokból a szerszámgépekből, amelyeket a két betörésnél vittek el. Ismét kihallgattuk a férfit, de nem volt eredménye. Ezután kaptam egy információt, hogy a frissen szabadult ember udvarolni kezdett egy másik bűnelkövető párjának. Ekkor értettem meg, hogy mi történt.

Néhány nap alatt több bizonyítékot gyűjtött a rendőrség arról, hogy a rivális egy társával követte el a betöréseket. Kifejezetten azért, hogy újra börtönbe kerüljön a másik. Amikor ezek után a törzszászlós kihallgatta a féltékeny férfit, az lehajtotta a fejét, majd bűnbánó hangon beismerte a betöréseket.

Bakó Zsigmond Zsolt éppen 20 éve lett rendőr

Forrás: Marosfalvi Péter-archív

Bakó Zsigmond Zsolt szerint, amikor elkezdődik a kihallgatás, már az első mondatokból érződik, hogy aki vele szemben ül, igazat mond vagy hazudik. Ennek ellenére egyszer az egyik ügy főszereplőjének mégis sikerült félrevezetnie őt.

– 2012-ben hétvégi ingatlanokat törtek fel a városban. Többrendbeli, sorozatjellegű ügyben indítottunk akkor eljárást – magyarázza. – Kaptam egy információt, hogy az egyik böszörményi férfi, N. Ferenc ingatlanán vannak a lopott tárgyak. Azonnal kimentünk hozzá. Először nem is találtunk semmit a kutatáskor, majd a ház padlását is megnéztük. Akkor került elő egy motoros, nyakba akasztható fűkasza, amit az egyik helyszínről vittek el. Előállítottuk a férfit, ő meg rögtön azt mondta, hogy egy cimborája kérésére tárolta csak a fűkaszát a padláson. Annyira meggyőző volt, hogy én is azt gondoltam, igazat mond.

A rendőrök felkutatták N. Ferenc ismerősét is. Az ő vallomásából nem sokkal később kiderült, hogy ketten együtt követték el a betöréseket.

A törzsőrmester szerint ez az ügy azért is maradt meg benne nagyon, mert N. Ferenc nemcsak bocsánatot kért tőle a történtek miatt, hanem később jó útra tért. Leülte a büntetését, elhelyezkedett egy vállalatnál. Azóta rendszeres jövedelme van, a családjával jobb körülmények között, becsületesen él.

– Akármikor meglát az utcán messziről köszön. Én tisztelem őt, azért, mert képes volt megkövetni, később pedig változtatni az életén – mondja.

A statisztikák alapján békésnek számító városban is történnek olyan tragédiák, amelyeket nehéz lerakni, mielőtt a rendőr átlépné a házuk küszöbét. A törzszászlós 2017-ben nagyon sok rendkívüli halálesetnél volt vizsgáló. Az egyik különösen mély nyomot hagyott benne.

– Az egyik helybéli egy Man tehergépkocsit javított – emlékszik. – Felemelte egy bakra a jármű elejét. Kiszerelte a bal első kereket, hogy kényelmesen kicserélje az egyik alkatrészt. Utána a teherautó alá feküdt, viszont a bak valahogy kicsúszott a jármű alól, ami úgy odaszorította a földhöz, hogy szinte azonnal meghalt. Mire mi kiértünk, megjelent a helyszínen az áldozat felesége és a három gyereke is. Nagyon felkavaró volt. Ott nekem is nehéz volt könnyek nélkül bírni. A torkomban volt a szívem, de tudtam, hogy tartanunk kell magunkat ott a helyszínen.

Bakó Zsigmond Zsolt törzszászlós 2010-ben és 2011-ben is az „Év rendőre” volt Hajdúböszörményben

Forrás: Marosfalvi Péter-archív

A törzszászlós a feleségével és két 14 éves ikerlányával él Hajdúböszörményben. A szabadidejében a családjával együtt egy gazdaságot működtetnek, ahol a takarmánybeszerzéstől a földmunkáig mindent ők csinálnak. Azt mondja az, hogy a szabadidejében kint van a földeken, annyira feltölti őt, hogy szinte fütyörészve érkezik utána a rendőrkapitányságra dolgozni. Szüksége is van a feltöltődésre. Bakó Zsigmond Zsolt törzszászlós 2010-ben és 2011-ben is az „Év rendőre” volt Hajdúböszörményben. Több főkapitányi jutalom mellett két éve a belügyminisztertől rendőrségi tanácsosi címet is kapott. Jelenleg egyszerre tizenöt ügyben nyomoz.