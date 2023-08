A keddi vihar Nyírmártonfalván csapott le a legerősebben a vármegyében a vármegyei katasztrófavédelem ügyeleti összefoglalója szerint. Hat fa dőlt ki a Sövénykúti úton, a fák közül egy autóra is ráborult. Egy másik fa, egy tízméteres fenyő pedig lakóházra és elektromos vezetékre dőlt. Az esethez a nyíradonyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik motoros láncfűrésszel távolították el a fákat.

A Deák Ferenc utcában csapadék folyt egy családi ház pincéjébe, ide a debreceni hivatásos tűzoltók vonultak, akik szivattyúval távolították el a vizet.

Forrás: katasztrófavédelem

Megbontotta a szél egy lakóház tetejét az Acsádi úton, és szintén ott egy fa ágai a villanyvezetékre hasadtak, azt is eltávolították a tűzoltók létra segítségével. A Bethlen utcában egy családi ház kéményét bontotta meg a szél, a Mihálydi úton pedig egy családi ház tetejét bontotta meg a vihar. A nyíradonyi és a debreceni hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal dolgoztak.

Forrás: katasztrófavédelem

A Kossuth utcában két háznál is szükség volt a tűzoltókra. Mind a két helyen a tetőben tett kárt a viharos szél, a cserepeket bontotta meg, melyeket visszahelyeztek az egységek. Végül még a Kökényes tanyán avatkoztak be a tűzoltók, ott egy tizenkét méter magas fa dőlt az úttestre és vezetékre. Az egység motoros láncfűrésszel távolította el a fát, így a vezeték visszahúzódott a helyére. A településen részleges áramkimaradás is volt.

Forrás: katasztrófavédelem

Nyíradonyban, a Vörösmarty utcában is műszaki mentés volt. A szakolyi önkormányzati és a debreceni hivatásos tűzoltók a húsz méteres fát, amely az útra dőlt, kivágták.

Egy nagyméretű fa egyik ága lehasadt Debrecenben, a Vas Gereben utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át távolították el a fát.