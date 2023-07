Kigyulladt egy kombájn a Komádi és Újiráz közötti külterületen, közölte a katasztrófavédelem kedd délután. A lángok a gép környezetében a búzatarlóra is átterjedtek. A komádi önkormányzati tűzoltókat követően a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, egy vízsugárral és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az egységek munkáját egy erőgép is segítette, amellyel körbetárcsázták a területet. Az utómunkálatok közben egy vízsugárral hűtik a kombájnt.