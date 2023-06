Ahogy arról portálunk elsőként beszámolt, nagy erőkkel vonultak a rendőrök egy Szikgáti úti autókereskedéshez szerdán kora este. Az elsődleges információink arról szóltak, hogy egy vásárló került összetűzésbe előbb a kereskedés alkalmazottjával, majd a kiérkező rendőrökkel.

Értesüléseinket a telep vezetője megerősítette, illetve további részleteket is megosztott. Elmondása szerint a konfliktus abból pattant ki, hogy a középkorú férfi fizetés nélkül akart távozni egy általa korábban kiszemelt autóval. – Az incidenst megelőzően, illetve még aznap is – a családja kíséretében – megtekintett egy járművet, meg is egyeztünk a vételárban, valamint abban, hogy a délután folyamán átutalja az összeget.

Az autó papírjait elő is készítettem az átadásra, de a megbeszélt időpontig nem érkezett meg az utalás, ekkor többször is telefonon jelezte, hogy hamarosan befut a pénz

– mondta el a kereskedő.

A kialkudott összeg helyett azonban a kora esti órákban a férfi zavart állapotban megjelent a kereskedésnél, hogy elvinné az autót.

Ekkor arra hivatkozott, hogy biztosan valamilyen banki hiba miatt nem érkezett meg a pénz. Időközben a családja is megérkezett, próbálták lenyugtatni, de egyre indulatosabbá vállt, így végül ők értesítették a mentőket.

Amennyire megtudtam, eleve nehéz élethelyzetben volt, így teljesen kibukott azon, hogy fizetés nélkül nem viheti el az autót. Az agya viszont akkor borult el teljesen, amikor meglátta a kiérkező mentőket és a rendőröket

– jegyezte meg a kereskedés vezetője. A rendőrök megpróbálták kitessékelni az udvarból, ekkor történt a dulakodás, miközben az egyik járőrt meg is harapta. – Annak ellenére, hogy nekünk is okozott egy álmatlan éjszakát, illetve nem kevés felfordulást az eset, úgy vélem, hogy a legnagyobb kárt a saját életében okozta azzal, hogy pillanatnyi rövidzárlatában rendőrökre támadt – zárta a telep vezetője.