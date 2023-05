Hétfő este Hajdúszoboszlón, a Szilfákalja utcában egy, a járműforgalmat veszélyeztető, lehasadt faág levágásához vonultak a fürdővárosi hivatásos tűzoltók. A beavatkozás közben a tűzoltók szabályoknak megfelelően eljárva a tűzoltóautóval az út szélén megálltak, a motor járt, megkülönböztető fényeket használtak, egy sávot pedig kibójáztak a művelet biztonsága érdekében.

A műszaki mentés végéhez közeledve egy hatalmas csattanásra lettek figyelmesek. Egy arra közlekedő autó a hanghatás kíséretében „kapta el” az első kihelyezett bóját, azonban a sofőr ahelyett, hogy megállt volna, nagy sebességgel összeszedte az összes bóját, majd elhagyta a helyszínt.

Hiába jeleztek neki, több autós is dudált, hogy álljon meg, a fekete autó haladt tovább. Bár most csak nagy riadalmat okozott a figyelmetlen sofőr, sérülés nem történt, azonban a bójasor között lehetett volna egy tűzoltó is.