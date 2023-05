Idén is megtartja a katasztrófavédelem a Nyitott szertárkapuk nevű országos gyermeknapi programot, amelyen bárki közelről megnézheti, milyen felszerelésekkel dolgoznak a tűzoltók, de a laktanyákat is be lehet majd járni.

A rendezvény május 28-án délelőtt 10 órától indul, összesen 390 helyszínen, az ország legtöbb hivatásos tűzoltólaktanyáján és őrsén, a csatlakozó önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokon, kiállítóhelyeken is várják az érdeklődőket.

Hajdú-Biharban is rengeteg helyszín lesz, a listát hétfőn tette közzé Facebook-oldalán az országos katasztrófavédelem.

A programban részt vevő hajdú-bihari hivatásos tűzoltó-parancsnokságok listája:

Debreceni HTP

Hajdúszoboszlói KŐ

Nyíradonyi KŐ

Hajdúnánási HTP

Hajdúböszörményi KVŐ

Püspökladányi HTP

Berettyóújfalui HTP

A programban részt vevő hajdú-bihari önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok listája: