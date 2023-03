Kevésbé látványos az igazgatóságnak a hatósági tevékenysége, bár most ez is egy kicsit előtérbe került a CATL kapcsán.

A térségben több olyan létesítményi beruházás van folyamatban, ahol katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások is zajlanak, valamennyi szigorú szabályok szerint. A mi feladatunk az, hogy minden, az eljárást érintő határozatunk, döntésünk szabályszerű legyen.

Hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? Hogyan születik meg az engedély?

A veszélyes üzemek engedélyezési eljárása két lépcsőből épül fel. A telephelyen tárolni kívánt veszélyes anyagok mennyiségétől, illetve veszélyességétől függően felső, alsó vagy küszöbérték alatti kategóriába sorolódik az üzem. Egy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem – mint például a CATL – esetében biztonsági jelentést kell készíteni. Az engedélyezési eljárás legfontosabb része a biztonsági jelentés vizsgálata.

Fontos, hogy a katasztrófavédelmi engedély az építési engedély előfeltétele, kizárólag annak birtokában nyújthatja be az üzemeltető a kérelmét az építésügyi hatósághoz. Az engedélyezési eljárás második lépcsője a veszélyes tevékenység végzésére irányuló kérelem benyújtása. A már felépült az üzem kizárólag a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedély birtokában működhet.

Fontos az együttműködő szervekkel való jó kapcsolat és a megfelelő információáramlás. Minden megelőző intézkedés ellenére történhetnek olyan események, amelyek kihatással vannak a létesítményre. Még ha minden szabályt betartanak, akkor is bekövetkezhet olyan esemény, amely miatt a katasztrófavédelemnek be kell avatkoznia. Minden adott ahhoz, hogy létesítményen belül tudjuk lokalizálni az eseményeket, és ne kerüljön a probléma a kerítésen kívülre. A megfelelő gyakorlattal, helyismerettel és a szakmai felkészültséggel tudjuk a kockázatokat minimalizálni.

A már működő üzemeket milyen gyakran ellenőrzik?

Időszakos ellenőrzéseket tartunk, továbbá ha az üzem feladataiban különböző változások történnek, azt az üzemeltetőnek be kell jelentenie, például azért, mert nekünk el kell bírálni, hogy esetleg nem vált-e kategóriát a létesítmény az ott tárolt anyagok vagy a technológiai folyamatok tekintetében. Erről úgy tudunk meggyőződni, hogy a megfelelő dokumentációkat megvizsgáljuk, utána pedig a helyszínen is ellenőrizzük, hogy az adatok a valósággal összhangban vannak-e. De hangsúlyozom, hogy ilyen jellegű létesítményekben nem volt említésre méltó beavatkozásunk az elmúlt időszakban. A hatósági felügyelet, az üzemeltető felelős működése, illetve a technológiai biztonság hármasa adja a biztonságot, ezzel pedig a bizalmat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adott üzem semmiféle veszélyeztető hatást ne gyakoroljon a környezetre.

Pintér Antal Tamás tűzoltó ezredes

Forrás: Tóth Imre

Örök és kikerülhetetlen kérdés, hogy van-e elég tűzoltó a vármegyében?

Továbbra is stabil, jól működő létszámmal tudunk dolgozni. Természetesen nálunk is van fluktuáció, részben éppen a gazdasági beruházásoknak köszönhetően. A munkalehetőségek lényegesen kedvezőbbek itt, mint néhány más térségben. Ezt érzékeljük mi is, de megfelelő megbecsüléssel itt tudjuk tartani a kollégákat, mert számunkra az a fontos, hogy egy tapasztalt, több éve itt tevékenykedő csapattal tudjunk együtt dolgozni.

Hogy állunk az önkéntesek tekintetében?

A térségben sajnos kevés olyan fiatal van, aki a mindennapi munkája mellett tud vagy akar még időt, energiát szánni arra, hogy bekapcsolódjon ebbe a feladatba. Nagyon köszönjük az önkénteseknek a szerepvállalásukat, hiszen könnyítik a hivatásosok terheit. Szerencsére több kifejezetten aktív önkéntes mentőszervezetünk van. Ilyen a Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás, Önkéntes Kutató-mentőcsoport és Tűzoltó Egyesület, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt a kis magot féltve őrizzük, és szakmailag támogassuk.

Korábbi beszélgetésünkben kitértünk a szándékosan megtévesztő hívások okozta problémákra. Mennyire jellemzőek még ezek?

Tavaly nyolcvan ilyen eseményünk volt. Azt gondoltam, hogy ez a ’80-as, ’90-es évek trendje volt, de sajnos fennmaradt. Szakmai szempontból két nagy problémát okoznak ezek a szándékosan megtévesztő jelzések: egyrészt költséggel jár, de ennél is nagyobb baj, hogy az ilyen bejelentés elvonja az erőt és az eszközt a valós eseményektől. Ezt igyekszünk tudatosítani az emberekben, hiszen ami valakinek jó kis szórakozásnak tűnik, az a kollégáknak felesleges vonulást jelent.

Február végén az ország legjobbjait ismerték el az évértékelő állománygyűlésen, ahol a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Örs kapta az Év katasztrófavédelmi őrse címet. Miben rejlik ezen egységek ereje?

Az őrs egy kicsi, de nagyon fontos szervezeti eleme a katasztrófavédelemnek. Azért fontos az ő létezésük, hiszen nagyon sokszor elsőként tudják megkezdeni a beavatkozást, ha pedig szükséges, más településekről érkezik a segítség. Nagyon büszkék vagyunk a hajdúböszörményiekre, mert komoly vonulási számokat produkáltak 2022-ben. Három katasztrófavédelmi őrs működik a vármegyében, a hajdúböszörményi mellett Nyíradonyban, illetve Hajdúszoboszlón. És ha már Nyíradony: késő tavasszal, kora nyáron talán már át tudnak költözni az új laktanyába, ahol a jelenleginél sokkal jobb körülmények között folytathatják a munkájukat.

A törökországi földrengés kapcsán is előtérbe kerültek a tűzoltók, hiszen a HUNOR Mentőszervezetben egy debreceni és egy püspökladányi lánglovag is volt.

Igen, két kollégánk volt a török földrengés helyszínén, de többen is tagjai a HUNOR Mentőszervezetnek. Nagyon komoly kihívások elé állította a katasztrófa a mentőcsapatot, de ahogy a hírekben is lehetett hallani, minden lehetőséget kihasználtak, és segítették az ott folyó munkát, több túlélőt is ki tudtak menteni a romok közül. A HUNOR egy elitalakulat, a jók közül is a legjobbak, de kevés lenne a szakmai tudás, ha nem lenne meg mindenkiben az elhivatottság. Nem is volt kérdés, hogy mennek és mindent megtesznek azért, hogy segítsenek.

Melyek az idei év legnagyobb célkitűzése?

A megelőzés folyamatos, ahogy korábban is mondtam, az a célunk, hogy ne történjenek tragikus események. Szintén folyamatos feladat a szakmai hatékonyságunk növelése. Soha nem lehet hátradőlni, olyan új technológiák vannak jelen az életünkben, amelyekre fel kell készülni, legyen szó például az elektromos gépjárművekről, amelyek oltása speciális feladat. És bár nem is gondolnánk rá, a napelemrendszerek is kihívást jelentenek az egységek számára. Mindkettővel foglalkozunk elméleti és gyakorlati szinten is, megismertetjük őket a kollégákkal, így ezek a kihívások sem jelentenek nagyobb kockázatot, mint más események.

Kiss Dóra