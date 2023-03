A hangos, kötekedő szomszédnál lehetnek nagyobb problémák is egy társasházban. Igazi rémálom, hogyha kigyullad egy lakás. A lakók több emelettel feljebb is komoly veszélynek, füstmérgezésnek vannak kitéve, így nem csoda, hogy sokan pánikba esnek. Egy tíz emeletes társasházban kétszáz ember is lakhat. Legrosszabb esetben a tűz éjszaka történik, amikor mindenki otthon van. Áramtalanítás után, lift nélkül sokan futhatnak le egyszerre a lépcsőházban, a tömeg akkora, mint egy kisebb utca lakói. Képzeljük csak el, milyen pánik lehet egy ilyen szűk térben.

A katasztrófavédelem közlése szerint a lakástüzek egyik jelentős részét az elektromos tüzek okozzák.

Hogy honnan is indul a probléma, arra elegendő visszagondolni a régi fogyasztói szokásokra. Az emeletes házak tervezésekor a legnagyobb elektromos felhasználásra szolgáló szobaként a nappalit képzelték el. Ott működött a rádió, televízió és a vasaló is ott volt bedugva. Ezzel szemben most mindent körülvesz az elektromosság. A konyhában egyszerre működik, a sütő, az elektromos kenyérpirító, a mikro, a páraelszívó és sorolhatnánk, a lakás másik végében pedig tölt az elektromos fogkefe, a mobil és működik a hajszárító. A fejlődéssel egyenes arányban nőtt az elektromos fogyasztók száma is, ezzel azonban nem egyenesen nőttek a felújítások. Ha a lakossági pillanatnyi fogyasztás egy időben jelentkezik, akkor az nagy áramfelvételt jelent. A régi kötéseket, kapcsolókat túl terheli, ez a túlterhelés pedig károkat okozhat. A kontakthibákból, hőfejlődés után füst és tűz lesz.

A baj az alumínium és a réz vezetékek szakszerűtlen kötésénél is kialakul. Sok régi társasházat lakásonként, több részletben újítanak fel, ezzel szemben a közösségi helyiségekben, folyosókon található vezetékek és elosztók a régiek maradnak.

A kötéseknél kialakuló hibák, áramszünettel, de legrosszabb esetben füsttel, tűzzel adnak jelzést a lakóknak. A korszerűtlen vezetékek az emeletes házak nagy részét érinti, mert magas a bekerülési költsége a teljes felújításnak. Alacsony közös költséget szeretne mindenki fizetni és ezért gyakran elmarad a közös terek felújítsa. Hogy mi a megoldás? Gondoljuk végig, mennyire változtatná meg a mindennapjainkat egy „kisebb” lakástűz. Napi szinten lehet hallani lakástüzekről, sokszor a figyelmünk csak arra terjed ki, hogy szerencsére senki se sérült meg.

Ez tényleg nagyon jó hír, de a tűz és füst okozta problémákról keveset hallunk, pedig az is jelen van napokig akár hetekig. Ha csak a közös helyiséget érintette a tűz és a lakásokra nem terjedt át, akkor is vannak elhúzódó problémák. Ott marad az áramtalanított épület, melynél van, hogy napokig is eltart, mire sikerül újra helyreállítani az áramot, az is előfordulhat, hogy meleg ételt sem tudunk készíteni áram nélkül az otthonunkban. Ott marad a tűz után a vízkár is, mert a tűzoltók többek között vízzel oltanak. Ott marad a koszos, kormos falfelület, amelyet majd festeni kell.