Mint arról korábban megírtuk, kigyulladt egy kapcsolószekrény Debrecenben, egy Fényes udvari társasházban hétfőn este, ahonnan huszonöt embert menekítettek ki a tűzoltók. Keddi helyszíni riportunk során megtudtuk, a lakók közül sokan aludtak a tűzeset idején. Talán ők szerencsésebb helyzetben voltak, ugyanis többen testközelből élték át a borzalmas pillanatokat. Az egyik lakó, Attila a haonnak beszélt arról, mi történt pontosan. Mint mondta, éppen a tévét nézte, amikor tíz óra után egyszer csak elment az áram. Gondolta, ahogy ilyenkor szokta, kimegy a lépcsőházba a villanyórához, és felkapcsolja a biztosítékot.

Ahogy kinyitottam az ajtót, ömleni kezdett a füst a lakásba. Hallottam, hogy valaki rohan lefelé a lépcsőn, és kapkodva veszi a levegőt. Nem is csoda, hiszen lélegezni sem lehetett. A füsttől nem láttam semmit, csak azt éreztem, annyira marja a szemem, hogy képtelen vagyok nyitva tartani. Ekkor már tudtam, hogy nagy a baj – emlékezett vissza.

Hirtelen becsukat az ajtót, felöltözött, magához vette a fontosnak vélt dolgait, majd kirohant a lakásból.

Elektromos kapcsolószekrények kaptak lángra egy debreceni tízemeletes lakóház földszintjén

Forrás: Tóth Imre

Édesanyja a közvetlen szomszédja, őt szerette volna figyelmeztetni a bajra. Az alig három méteres távot azonban nehezen tudta megtenni, mert majdnem megfulladt. Miután sikeresen felébresztette, megpróbáltak kimenekülni a társasházat. Azonban rájöttek, képtelenek elhagyni a lakást a nagy füstben, mert mielőtt elérik a bejárati ajtót, megfulladnak. Ekkorra már kezdett pánikhangulat kialakulni a lépcsőházban. Az egyik első emeleti lakásban lévő házaspár aggódva kiáltott fel nekik, kérdezve, hogy mitévők legyenek.

A bizonytalanság volt a legrosszabb. Ott, abban a helyzetben fogalmunk sem volt, mi történik. Nem tudtuk, mekkora a tűz. Ahogy azt sem, az oltás következtében mennyire áznak majd el a falak, áramtalanítsuk-e az elektromos készülékeket. Megpróbáltam kijutni még egyszer, hogy kinyissam a félemeleti ablakokat, de a füsttől egyre kevésbé lehetett látni

– részletezte. Ekkor érkeztek meg a tűzoltók, majd a rendőrök is, akik hangosbeszélőn keresztül figyelmeztették a lakókat: mindenki zárkózzon be, torlaszolják el a réseket és a kulcslyukakat, hogy ne áramoljon be a füst. Így is tettek, szigetelőszalaggal körberagasztották az ajtók réseit, és próbáltak a nyitott ablakon keresztül levegőhöz jutni.