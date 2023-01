„A nagy érdeklődésre tekintettel” nyilvánosságra hozta a vármegyei katasztrófavédelem azt a határozatot, amelyben elfogadják a CATL debreceni gyárának biztonsági jelentését. Erről a katasztrófavédelem honlapján jelent meg rövid tájékoztatás, magát a határozatot ide kattintva lehet végigolvasni.

A dokumentum korábban szerkesztőségünkhöz is eljutott, ebben a cikkben írtunk róla részletesebben. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági hatóságként járt el az engedélyezési eljárásban, és már a határozat elején felhívták a figyelmet, hogy

az engedély a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építési engedélyezési eljárás lefolytatásához járul hozzá, az akkugyár tevékenységére nem terjed ki.

A katasztrófavédelem vizsgálta például a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó általános megállapításokat, a tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúrát, a balesetek megelőzése érdekében tervezett eszközrendszert, valamint Mikepércs érintettségét is. A decemberben és a januári közmeghallgatáson tett észrevételek alapján is vizsgálták a jelentést és kérték is annak pontosítását, változtatását az kérelmezőtől, melynek az eleget tett.

Mindezek alapján a biztonsági jelentésről a katasztrófavédelem megállapította, hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel, azt a készítője a nyilvánosság részéről érkezett észrevételek mérlegelésével kiegészítette.

A hatóság döntésében továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az akkumulátorgyártó üzem építése csak az építésügyi hatóság által kiadott építési engedély és a jogszabályok által előírt további hatósági engedélyek birtokában kezdhető meg.