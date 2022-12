Egy háromgyermekes családanya, mérnök és környezetvédelmi vegyésztechnikus vette át a szót. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy nagyon fontos szennyező forrás, a zaj maradt ki az elhangzottakból. Mint mondta, nemcsak a gyár működése, hanem az építési és szállítási munkák is erőteljes hanghatással járhatnak. Ezért azt tanácsolta, vegyék be a zajforrások monitorozását az ellenőrző rendszerbe. Emellett egy erdősáv telepítését is kezdeményezte, ami jelentősen csillapíthatja a hanghatásokat.

Pécskay Zoltán válaszából kiderült, hogy a zajszennyezés kivizsgálása is része a hatósági eljárásnak. A szállítással kapcsolatban elmondta, leginkább az ipari park belső úthálózatát és az autópályákat fogják használni, valamint potenciális lehetőségként a vasútvonalat is említette. Emellett a Kismacs közelében épülő logisztikai terminál is a regionális térséget hivatott kiszolgálni.

Tímár Zoltán hozzáfűzte, épült már nagy beruházás az ipari területen, és – ahogy az autópálya megépítésekor is óriási anyagot mozgattak meg – nem volt számottevően érezhető hatása Mikerpércsen. Az erdősáv telepítésével kapcsolatban elmondta, Mikepércs közigazgatási határában magántelkek vannak, az önkormányzatnak nincs szabad területe. Leginkább azt szorgalmazná, történjen meg az erdősítés az ipartelep területén.

Fábián István vegyészprofesszor felszólalásában kifogásolta, hogy a cég technológiájáról semmit sem lehet tudni. Mint mondta, nem elégszik meg azzal, hogy a CATL-nek Németországban már van egy gyára. Ő maga szkeptikus, mivel nem ismer olyan technológiát, amivel megbízhatóan el lehet távolítani a nehézfémeket a szennyezett vízből.

Egy mikepércsi polgár felvetése az volt, hol fog lakni az a tízezer dolgozó, aki várhatóan a CATL üzemében fog munkát kapni. Valamint érdeklődött, várható-e az úthálózatok fejlesztése. Mint mondta, egyre többen járnak Mikepércsről Debrecenbe dolgozni, emiatt a forgalom napról napra kaotikusabb.

– Az iparterület növekedésével komoly infrastrukturális fejlesztés is szükségessé válik, a közlekedés valóban kardinális kérdés lesz. A teherforgalom mellett az ipari parkban dolgozó tízezer munkavállaló is indokolni fogja az úthálózatok korszerűsítését. Ennek az egyik fontos eleme egy keleti elkerülő út megépítése. Ez a 47-es főúton koncentrálódó átmenő forgalmat tudná részben tehermentesíteni – válaszolta Pécskay Zoltán. Az ügyvezető a lakásfejlesztések szükségességére is kitért. Mint fogalmazott, a cél, hogy az ipari parkban dolgozók minél közelebb lakjanak a munkahelyükhöz, minél kevésbé terhelve a forgalmat. Azonban megjegyezte, míg ipari parkot könnyebben tud koncentráltan létrehozni a város, lakóövezetek főleg szétszórtan, magánberuházók által tudnak megvalósulni.

