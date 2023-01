Hajdúszoboszló Város Önkormányzata egyúttal határozatában rögzítette azt is, hogy ezen Debrecenben tervezett beruházás kapcsán és általánosságban is kifejezi aggodalmát a Debrecen és nagyobb térségét érintő erős környezeti terhelés miatt, mely nem illeszkedik harmonikusan a térség hagyományos értékeihez, a mezőgazdasághoz és nem utolsósorban az idegenforgalomhoz.

A képviselő-testület a fürdő és az akkugyár ügyében is egyöntetűen határozott

Hivatalos döntést nem láttak, de egy internetes portál cikke nyomán egy másik lakossági felháborodásra is reagáltak, a szóban forgó írás ugyanis az államosításra kerülő fürdők között a hajdúszoboszlóit is kilátásba helyezte. Sürgősséggel négyen önálló képviselői indítványt nyújtottak be, melyet napirendre vettek.

A képviselő-testület ez ügyben is egyöntetűen határozott. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata határozottan ellenez minden olyan elképzelést, amely a Hungarospa tulajdonosi, használati, irányítási viszonyainak megváltoztatását eredményezné. A közel 100 éve feltárt gyógyvíz összeforrt Hajdúszoboszló létével és a rendszerváltástól napjainkig a mindenkori önkormányzat – a Hungarospa dolgozói, vezetői közreműködésével – a jó gazda gondosságával fejlesztette, működtette, támogatta a város polgárainak tulajdonát képező gazdasági társaságot. A Hungarospa a város idegenforgalmának „szíve”, sorsáról kizárólag a város polgárai által választott képviselő-testület dönthet – így szól az állásfoglalás. A határozatot Hajdúszoboszló polgármestere a Facebook-oldalán is közzéteszi.

Megszűnik egy szelektív gyűjtősziget

Az estébe hajló tanácskozáson összesen harminc téma került be a napirendbe, közülük néhány rövidebb-hosszabb vitát váltott ki. Döntöttek arról, hogy eggyel kevesebb szelektívhulladék-gyűjtősziget lesz a városban. A Major utca 19. sz. társasház lakosai ugyanis régóta szenvednek, mert a renitens városlakók mindenféle szemetük, tönkrement tárgyaik lerakására használják az úttest közelében könnyen elérhető területet. Elhangzott, hogy az illegális szemétlerakások személetformálással, másrészt büntetéssel kezelhetők. De a többség amellett szavazott, hogy ezt a problémát a lakók kérése szerint meg kell oldani.

A szabadtéri színpad melletti gasztrotér hasznosítására pályázatot hirdetett a szoboszlói önkormányzat, a nyertest a januári ülésen kiválasztották, hogy a szezonra rendezett környezet fogadja itt a vendégeket, és a városnak is meglegyen a bérbeadással a bevétele. A vita tárgyát itt az képezte, vajon építésiengedély-kötelesek vagy sem a pályázatokban bemutatott, oda tervezett vendéglátóegységek, mert a kiírásban az szerepelt, hogy előbbiek nem lehetnek. A vitatott kérdésre nem volt egyértelmű a válasz, így a jogi, igazgatási, ügyrendi bizottság állásfoglalását fogadták el, s kiválasztották a nyertes pályázót.

Korlátozzák a munkásszállók létesíthetőségét

A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletét is módosította a képviselő-testület az egy évvel korábbi elvi hozzájárulása alapján. Ezt követően támogatták a szabályozás újabb módosításának kezdeményezését, mellyel az önkormányzat befolyásolni kívánja, hogy frekventált övezetekben munkásszállás és pihenőház rendeltetési egység létesülhessen, illetve annak elhelyezését korlátozzák. Jónás Kálmán szorgalmazta, hogy a város teljes területén tiltsák meg munkásszállók létesítését. A Bródy Sándor utcait már nem tudják megakadályozni, de a város nem kíván debreceni gyárak munkásszállója lenni – fogalmazott. Dr. Kovács Gergely alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy készül a nyertes pályázat segítségével a helyi ipari övezet. Fő céljuk munkahely-biztosítás a helyieknek, de előfordulhat, hogy egy odatelepülő üzemnek is lesz szállásbiztosítási igénye.

Jónás Kálmán önkormányzati képviselő

Dr. Morvai Gábor jegyző hangsúlyozta, a koncepció szerint Hajdúszoboszlón a legfőbb érték a turizmus. Kifejtette, hogy jelenleg is vannak olyan övezetek, ahol korlátozott az ilyen szálló rendeltetésű elhelyezés. Rámutatott: a város jellegéből adódóan a frekventált területeken meg kell találni annak módját, hogy ilyen szállók ezután ne létesülhessenek. A jegyző módosító indítványával egyetértett a képviselő-testület, így a következő ülésre elkészül a szükséges felmérés. A településfejlesztési célok elérése érdekében indokolttá vált az önkormányzat szervezeti működési szabályzatának módosítása, így felgyorsíthatók a helyi építési szabályozások módosításával kapcsolatos eljárások. Ezért a képviselő-testület egyhangúan egyetértett azzal, hogy meghatározott köztes döntések polgármesteri hatáskörbe kerüljenek. A végleges döntések a településtervekről, illetve a rendeletmódosítások továbbra is a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

Negyven személy elhelyezésére alkalmas családok átmeneti otthona létesítése van folyamatban egy korábbi döntés nyomán Hajdúszoboszlón. Ennek aktuális lépéseként módosították a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat alapdokumentumait.

Az önkormányzathoz tartozó intézményekben március 1-jétől változik a fizetendő gyermekétkezési térítési díj. Az étkeztetés nyersanyagnormáit is felülvizsgálták, azok összege már február 1-jétől érvényes. Jelentősen csökkent a polgármesteri hivatal gáz- és villamosenergia-felhasználása a december 22. és január 9. közötti igazgatási szünet elrendelésével. A szünet munkaszervezési, dolgozói rekreációs szempontból, és a családosok számára is előnyösnek bizonyult, továbbá nem okozott hátrányt az ügyfelek számára. Az igazgatási szünet tapasztalatairól készült beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Majoros Petronella alpolgármester

Egységesítik az önkormányzati pályázati alapokat 2023-tól, így a városi költségvetés elfogadását követően már az új rendszer szerint hirdetik meg a pályázatot a civil közösségeknek, az egyesületeknek, beleértve a sportegyesületeket is, az egyházaknak, és az alapítványoknak. A képviselő-testület célja, hogy a rendszer áttekinthetőbb legyen, s a támogatásról egységes elvek alapján szülessen döntés. Egy szervezet egy pályázatot nyújt be, melyben több pályázati cél szerepelhet.

A gázárak alakulását illetően fontos információként jelentette be a polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként Czeglédi Gyula polgármester, hogy új jogszabály jelent meg, mely szerint a gázárat fixálhatják az önkormányzatok. Március 1. és szeptember 30. között köbméterenként várhatóan mintegy 400 forintért tud vásárolni gázt a hozzá tartozó intézményeinek a szoboszlói önkormányzat.

