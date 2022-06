Az ártándi határon jelentkezett kilépésre egy román állampolgár hétfőn 21 órakor. A rendőrök igazoltatták a sofőrt, majd megállapították, hogy a férfi által vezetett kisteherautó és annak rakománya meghaladta a megengedett legnagyobb össztömeget. A rendőrök 500 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki a jármű vezetőjének, olvasható a police.hu-n.

Forrás: police.hu

Egy autóbusz utasaként akart belépni az országba ugyanitt kedden hajnali 1 órakor egy román állampolgár. Az ellenőrzés alatt határrendészek megállapították, hogy a férfival szemben a Kecskeméti Rendőrkapitányság körözést bocsátott ki, mert nem fizette be a rá kiszabott bírságot, amit Szegedi Járásbíróság elzárásra változtatott. Továbbá szintén be nem fizetett bírság miatt a Bajai Járásbíróság is körözte, mert az elzárásra változtatott büntetése letöltését nem kezdte meg. A férfit előállították, majd átszállították a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe.