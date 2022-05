Újra és újra föltámad

– Debrecen jelképe, a város címerében is szereplő főnix, vagyis a tűzmadár – emelte ki köszöntőjében Papp László polgármester. Hangsúlyozta: nem véletlen, sőt különös jelentőségű ez a szimbólum. Az elmúlt évszázadok során szomorúan sok alkalommal pusztította tűzvész Debrecent, részben a város fejlődését irigységgel figyelő rosszakarók szándékos gyújtogatása, részben az alföldi szeszélyes, száraz időjárás, részben pedig a korabeli Debrecen építészeti sajátosságai, hiányosságai miatt – elevenítette fel, kiemelve: a város – csakúgy, mint a főnixmadár – újra és újra föltámadt poraiból. Mint mondta, a megyeszékhely minden egyes tragédiát követően képes volt talpra állni, köszönhetően annak, hogy mindig voltak bátor, életük kockáztatására is hajlandó polgárai, akik készek voltak a vészek megfékezésében, a károk élhárításában, majd a helyreállításban is részt venni.

Minden szolgálat vizsga

A tüzes mesterségek védőszentjének napján gyakran hangzik el, hogy a mai tűzoltóknak méltónak kell lenniük nagy elődjeik örökségéhez. Pintér Tamás tűzoltó ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója úgy fogalmazott: az ország tűzoltói elhivatottsággal végzik a munkájukat, s általános, önzetlen megbecsülés övezi a szakmát. A tűzoltók minden egyes szolgálattal vizsgáznak felkészültségből, emberségből – mondta, megjegyezve, a kor fejlesztéseinek köszönhetően a szakemberek egyre hatékonyabban végezhetik az olykor embert próbáló feladataikat.

Az eseményen Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke az összetartozás jelképeként átadta a Bocskai István korabeli szablya hű mását Kovács Ferenc tűzoltó dandártábornoknak, leköszönő igazgatónak.

Forrás: Czinege Melinda

Ezt követően pedig elismeréseket adtak át. A jubileum alkalmából – a hagyományoktól eltérően – ezúttal öt tűzoltó részesült városi elismerésben.

Így működnek együtt

Bajba sokféleképpen juthatunk – néhány példát pedig be is mutattak a tűzoltók, hiszen a rendezvény részeként kora délután statikus és dinamikus bemutatót tartottak a Kossuth téren.

A cívisváros talán legikonikusabb épülete a Nagytemplom, ami a tűzoltók bemutatójából sem maradt ki. A játszott jelenet szerint annak kilátóteraszán ragadt egy ember, akit a létrával hoztak le a mintegy kilencemeletnyi magasságból.

A tűzoltók mentőkkel és rendőrökkel való közös együttműködésére is láthattak példát az érdeklődők.

Forrás: Czinege Melinda

Két, egymásba ment, összeroncsolódott autó, az egyik félig az oldalára borulva – a nem mindennapi látvány is része volt a bemutatónak. Közúti balesetet imitáltak három, sérülést szenvedett önkéntes közreműködésével, így a jelenlevők láthatták, miként járnak el a társszervek éles helyzetben.

BBI