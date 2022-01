Ha van szeszélyes tél, azt hétvégén megtapasztalhatták a hajdú-bihariak. A szombat esti hószállingózás után szinte a kora tavaszt idézte a vasárnap délelőtt, az azonban már a reggeli órákban is érezhető volt, hogy a változékony légmozgás miatt csalóka értéket mutatott a hőmérő. A Napló a megyei katasztrófavédelem szóvivőjét, Papp-Kunkli Nórát kérdezte az időjárás előidézte káresetekről.

Mint megtudtuk, a kora esti órákig a Hajdú-Bihar megyei tűzoltókat negyvenöt helyszínre riasztották a viharos idő miatt.

Hajdúszoboszlón edzőterem tetőszerkezetét tépte le a szél, itt a hajdúszoboszlói és a debreceni hivatásos, valamint a város önkéntes tűzoltói is kora estig a kárfelszámolásán dolgoztak, míg Balmazújvárosban a művelődési központ tetejét rongálódott meg. Több településen faágak hasadtak le, melyek a forgalmat akadályozták vagy veszélyeztették, de akadt, ahol kisebb áramkimaradás is történt, mert a vezeték szakadt meg, ez Kokadot és Vámospércset érintette. Lakóépületekben is kárt okozott a szeles idő, viszont senki nem sérült meg, és ideiglenesen sem kellett senkinek sem elhagynia az otthonát.