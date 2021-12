Vasárnap hajnalban riasztották a debreceni és a létavértesi tűzoltókat, mert egy családi házban tűz keletkezett Monostorpályiban, a Dózsa György utcában. A tűzoltók több gépjárműfecskendővel érkeztek meg, majd három vízsugárral körülhatárolták a száz négyzetméteres házat és eloltották a lángokat. A házban egy háromtagú család lakott, ők időben el tudták hagyni az épületet, így nem sérültek meg. A tűz vélhetően a kazánházból indult. A családi ház lakhatatlanná vált, a család rokonokhoz költözött ideiglenesen - közölte a katasztrófavédelem.

Vasárnap az erős szél miatt húsz helyre riasztották a Hajdú-Bihar megyei tűzoltókat. Nagyrészt Hajdúnánáson és Debrecenben kellett beavatkozniuk. Nánáson többek között felsővezeték lógott, ami a forgalmat akadályozta, majd a település közelében egy húsz méteres tölgyfa borult az útra, azt kellett eltávolítani, a hajdúnánási Polgár utcában egy meggyfa hasadt ketté, az dőlt egy melléképületre. Debrecenben, a Szepesi utcában fűzfa ága szakadt le, a Látóképi tónál egy tizenöt méteres fa borult az útra. Balmazújvároson nyárfa dőlt az útra, teljes útzárat képezett. A debreceni Bercsényi Miklós utcában egy magas ház tetején a bádoglemezt bontotta meg a szél. Biharkeresztesen, a Nagy Sándor utcában egy fa egy kisteherautóra dőlt, motoros láncfűrésszel távolították el azt a tűzoltók. A 4-es számú főúton, Püspökladány és Kaba között egy tizenöt méteres fa dőlt az útra, két személyautó is belehajtott. A tűzoltók ott is motoros láncfűrésszel avatkoztak be. A mentőszolgálat pedig egy embert kórházba szállított a helyszínről.

Délután egy családi ház kéményéből a tűz továbbterjedt a ház nád födémszerkezetére és a gerendára Konyáron, a Templom utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiérkezésére az ott lévők a tüzet eloltották. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a födémet, megbontották, majd egy vízsugárral és kéziszerszámokkal elvégezték az utómunkálatokat.

Vasárnap délután, nem sokkal negyed négy előtt riasztották a hajdúböszörményi tűzoltókat Hajdúhadházra, a Szárkút dűlő egyik családi házához, ahol egy huszonöt négyzetméteres szoba gyulladt ki. Nyolc tűzoltó két járművel érkezett a helyszínre. A szobában korábban berendezési tárgyak égtek, a tűzzel érintett helyiségből két embert az ott tartózkodók kivittek, az életüket azonban már nem lehetett megmenteni. A tűzoltók az épületet átvizsgálták, az izzó, parázsló részeket eloltották. A tűz keletkezési okát és körülményeit vizsgálják.

Hajdúhadházon, a Nap utcában egy vegyes tüzelésű kazán kéményében nagy mennyiségű parázs izzott. A debreceni hivatásos tűzoltók kézi erővel eltávolították azt.

Jogtalan tartózkodás miatt is intézkedtek

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, ami könnyű sérüléssel végződött - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány öt személyt fogott el, ebből négy főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, egy személyt pedig az ország területén való jogellenes tartózkodás miatt.

A rendőrök kilenc személyt állítottak elő, ebből öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés hat esetben történt.