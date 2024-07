Napjaink részévé vált az éghajlatváltozás, ami többek között azt eredményezi, hogy közember számára szokatlan időjárási jelenségek tapasztalhatóak Magyarországon is: tornádó, súlyos károkat okozó jégeső, sarki fény, szaharai por… A felsoroltakat testközelből, vagy legalábbis a közösségi médián keresztül bizonyára Önök is észlelték már. No, de normális-e, hogy hazánkban ilyen extrém időjárási körülmények figyelhetők meg? A hajdúböszörményi szakember, Kathy István meteorológus szerint habár a klímaváltozás Magyarországon is természetes folyamat, a végbemenetel módja mégis rendellenes. Ennek okairól is beszélgettünk, és nem mentünk el amellett sem, hogy milyen körülmények között élhetünk mi, vagy gyermekeink néhány évtized múlva.

Kathy István szerint nem normális, ahogyan végbemegy a klímaváltozás Magyarországon

Forrás: Czinege Melinda

A klímaváltozás Magyarországon és máshol is természetes folyamat, csak van egy „kis” bökkenő...

– Ezek a jelenségek régen is előfordultak, csak nem volt, aki megfotózza, és feltöltse a közösségi oldalakra. A ciklonok, amelyek többek között a szaharai port vagy saras esőt okozzák természetes jelenségnek számítanak – világított rá a meteorológus. Igen ám, viszont a klímaváltozás szélsőségekkel jár,

Kathy István pedig ezek közé sorolta az egyre tartósabb, egyre nagyobb kánikulával járó hőhullámokat, illetve a csapadékos, enyhe teleket is – igaz, hozzátette, arra is fel kell készülni, hogy nemcsak elviselhető téllel kell majd valószínűleg szembenézni, hanem olyan hideggel is, amelyhez nem vagyunk hozzászokva.

Apropó, kánikula: a meteorológus szerint könnyen megtörténhet, hogy a 36-37 fokos hőség egyre gyakrabban fordul majd elő hazánkban, ami a szív- és érrendszeri problémával küzdő emberek, idősek, frontérzékenyek számára komoly terhet jelenthet.

– Az éghajlat nem egy statikus dolog, amit egyszer „letettek”, és azóta is úgy maradt. Állandóan változik, és nem is ez a probléma, hanem a változás mértéke és sebessége. Felgyorsítottunk egy olyan folyamatot, aminek több ezer év alatt kellene lezajlania, és ez egyre gyorsabb lesz… – szögezte le a hajdúböszörményi meteorológus.